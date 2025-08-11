Mise en place d’une association pour stimuler le commerce intra-africain

Le Réseau continental des associations de femmes d’affaires en Afrique (CONWOBAA), qui vise à promouvoir le commerce intra-africain, a été officiellement dévoilé lors de la première réunion ministérielle mondiale sur les PME qui s’est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud en juillet 2025.

Cette initiative qui change la donne - facilitée par le Centre du commerce international (CCI) en partenariat avec la Commission de l’Union africaine et soutenue par le Pavillon AWIP dans le cadre des stratégies SheTrades et One Trade Africa du CCI - a rassemblé 102 associations de femmes d’affaires d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord, de l’océan Indien, d’Afrique centrale, d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. L’Association a également dévoilé son leadership avec l’élection de Dimakatso Malwela, Présidente de Women of Value South Africa (WOVSA), en tant que première présidente de l’Association. Elle sera secondée par Mme Fanja Razakaboana, présidente de l’Association des femmes chefs d’entreprise de Madagascar (GFEM). Laura Akunga Mwenje (Kenya), fondatrice et PDG de Benchmark Solutions Limited et présidente de l’African Women Entrepreneurship Program (AWEP) Kenya et de son secrétariat, a été élue trésorière de l’association, tandis que Mme Mabel Ibidun Quarshie, directrice générale d’Acquatic Foods Limited Ghana, occupera le poste de secrétaire de l’association.

Les autres représentants régionaux au conseil d’administration de l’association sont Mme Sitti Abdallah Mshangama (Comores), Mme Brbara Banda (Malawi), Mme Yomita El Sheridy (Égypte), Mme Leila Belkhira Jaber (Tunisie), Dr. Blessing Irabor-Oza (Nigeria), Mme Nicole Gakou Gomis (Sénégal), Mme Betty Mulanga Kadima (République démocratique du Congo), Mme Esther Omam (Cameroun) et Dr Nigest Haile (Éthiopie).

« Nous sommes ravis de réunir des associations de femmes d’affaires de toute l’Afrique pour faire progresser le commerce intra-africain. Ce réseau soutient les efforts plus larges de l’ITC à travers SheTrades et One Trade Africa pour créer un véritable accès au marché pour les entreprises dirigées par des femmes », a déclaré Dorothy Tembo, Directrice exécutive adjointe de l’ITC, en dévoilant le leadership de l’association.

Relever les défis importants

Dans son discours d’acceptation, Mme Malwela a déclaré que l’Association avait la capacité de relever les défis importants auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs à travers l’Afrique. « Les femmes entrepreneurs sont confrontées à une multitude de défis, qui concernent principalement l’accès au financement et aux ressources financières, les préjugés et la discrimination fondés sur le sexe, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ainsi que la mise en place de réseaux de soutien solides et la confiance en soi. Souvent, ces obstacles entravent leur capacité à lancer, à développer et à maintenir leurs entreprises. Alors que l’association se tourne vers l’avenir, nous saisirons les opportunités de faire avancer les politiques qui répondent à ces défis », déclaré Mme Malwela.

CONWOBAA a été conçue pour faciliter le commerce pour les femmes entrepreneurs à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), en aidant les membres des WBAs à accéder aux opportunités de commerce transfrontalier et à construire des entreprises durables. « Ce puissant réseau est dirigé par des femmes qui gèrent avec succès des entreprises et plaident en faveur de la croissance des entreprises dirigées par des femmes dans toute l’Afrique. Nous nous réjouissons de la croissance continue de ce réseau et des opportunités qu’il créera pour les femmes entrepreneurs à travers l’Afrique afin de tirer parti de l’AfCFTA et d’élever leurs entreprises à de nouveaux sommets », a déclaré Mme Tembo.

