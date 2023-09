Miraka, la nouvelle étoile montante de la musique béninoise

Une nouvelle star au sein de la musique béninoise. L’artiste chanteuse et compositrice Miraka a présenté son premier EP au public lors d’un concert live, vendredi 25 août 2023, à Cotonou. La sortie officielle de son tout premier EP est prévue pour le 8 octobre 2023.

’’Miraka’’, de son vrai nom Miralda Agossi Gloria Kintonou est la nouvelle étoile montante de la musique béninoise. La jeune talentueuse musicienne a dévoilé à ses fans son tout premier EP intitulé ‘’Inna’’ (le feu en langue Yoruba).

Son chef-d’œuvre est composé de sept titres à savoir « Inan », « Koda », « Une pause », « On ne restera pas là », « Babagbémi », « Alléluia » et « Jolie go ». L’artiste a offert au public béninois un show exceptionnel.

« Je ne suis pas Miraka sans mes fans, ce sont eux qui me soutiennent, me donnent de la force pour évoluer dans le travail. Je ne peux que leur dire de toujours me donner de la force, de toujours rester derrière moi parce que c’est ça qui me motive », a confié la jeune artiste à l’issue de sa prestation.

La chanteuse Miraka a aussi des qualités de guitariste, percussionniste et batteuse. Sa passion pour la musique et la culture, c’est depuis l’école primaire où elle prenait part à plusieurs activités notamment le ballet, le théâtre etc.

Au collège, Miraka participait déjà à des compétitions inter-collèges. Elle a été surnommée ‘’la petite Pélagie la vibreuse" au Ceg Djigbé en 2005. Son destin prend une autre tournure lorsqu’elle entre en studio en 2008 pour sa première pose de voix. Elle enregistre son premier single officiel ‘’Nouwamin’’ en 2015 avec le soutien de son feu père et l’accompagnement du chanteur traditionnel béninois Zomadokokpon.

Miraka revient sur scène musicale en 2019 sous l’égide de Godes Label Production, avec deux chansons : "Oh My God’’ et " Mandjomido." Grâce à son talent, la jeune artiste a été parmi les 5 finalistes au Bénin Top 10 en 2019 dans la catégorie ‘’Révélation de l’année’’ avec le titre "Mandjomido", puis lauréate au FESCU-GV.

Miraka enchaîne avec les titres comme "Mon Roi", "Wangninan", "Y A PAS 2" en collaboration avec FANNY Sènan et "Amantoun".

En 2022, elle sort son single Oshé, une chanson d’action de grâces à Dieu sous le label "Iceberg Records." C’est avec ce morceau qu’elle décroche en 2023, le trophée de Meilleure Artiste Féminine Espoir de l’année au FESCU-GV.

L’artiste est aussi auteur des titres "Dotou", "Dé Aliho", "Commando" et " Sans Amis. Sa toute dernière sortie est ‘’Jolie nana’’, un remix du titre ’’Joli garçon’’ de l’Ivoirienne Roseline Layo.

Titulaire d’une licence professionnelle en Banque et finance, la jeune Miraka a déjà à son actif une douzaine de singles.

https://youtu.be/-m_uv9VjTcQ

Akpédjé Ayosso

