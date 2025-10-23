Michel Sodjinou présent à la Cour, l’audience renvoyée à 16 h

Le recours en annulation du parrainage du député Michel Sodjinou déposé par le parti Les Démocrates (LD), qui devait être examiné dans la matinée de ce jeudi 23 octobre, a été renvoyé en soirée.

L’audience, initialement reportée pour la matinée de ce jeudi 23 octobre, a été repoussée à 16 h. La Cour constitutionnelle a décidé de renvoyer le dossier pour la présentation d’un rapport.

Aucune information supplémentaire n’a été donnée sur le contenu du dossier ni sur les conclusions attendues.

Michel Sodjinou, le député au cœur de la polémique sur le parrainage était présent à l’audience.

Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. La décision, très attendue, pourrait peser lourd dans la course à la présidentielle.

Dans le dossier objet de recours, le député Michel Sodjinou est accusé par son propre camp d’avoir refusé de remettre sa fiche de parrainage au profit du duo candidat retenu par la direction du parti. Le député conteste la méthode de sélection et dénonce un processus opaque et non consensuel. De son côté, le parti l’accuse de vouloir fragiliser la démarche collective, certains responsables évoquant même une collusion avec le pouvoir en place. Une accusation que le député rejette fermement, affirmant agir « par fidélité à ses convictions ».

Cette crise interne a pris une tournure institutionnelle après l’invalidation par le Tribunal, la délivrance d’un autre formulaire de parrainage à Michel Sodjinou par la CENA et le dépôt d’un recours devant la Cour constitutionnelle.

