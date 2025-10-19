Michel Sodjinou charge Boni Yayi et dénonce "le mensonge organisé"

Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 19 octobre 2025, le député Michel François Oloutoyé Sodjinou a livré une charge virulente contre la direction du parti, accusant Boni Yayi et ses proches de falsification, d’autoritarisme et de trahison des valeurs démocratiques.

« Le temps de la politique menée dans l’ombre et du mensonge organisé est révolu », a martelé le coordonnateur de la 19e circonscription électorale dans une déclaration publiée ce 19 octobre 2025

Le député Michel François Oloutoyé Sodjinou affirme que son nom a été utilisé sans son accord sur une fiche de parrainage au profit du candidat désigné, Me Renaud Agbodjo. « Sans mon avis, sans mon consentement, on a rempli ma fiche ! » s’est-il indigné, dénonçant une « démarche frauduleuse planifiée ».

Il accuse directement le président du parti, Boni Yayi, ainsi que certains cadres, d’avoir couvert un acte de falsification. « Tous les éléments sont réunis pour déposer plainte pour faux et usage de faux », a-t-il menacé, tout en disant faire preuve de « retenue » pour ne pas « achever un parti déjà malade ».

Le député dénonce aussi les méthodes du leadership. Selon lui, Boni Yayi a étouffé toute démocratie interne. « Je ne pouvais cautionner les logiques exclusionnistes du président Boni Yayi ni ses méthodes rétrogrades », a-t-il déclaré, fustigeant « une gouvernance qui asphyxie l’expression démocratique ».

Sodjinou accuse la direction du parti LD d’avoir imposé Renaud Agbodjo comme candidat sur des bases purement familiales. « On nous impose mon frère Renaud Agbodjo parce qu’il est neveu de Boni Yayi », ironise-t-il, estimant qu’« aucun critère de mérite ou de consultation réelle » n’a guidé ce choix.

"Yayi a sacrifié le parti"

Pour Sodjinou, la débâcle du parti à la prochaine présidentielle est la conséquence directe de cette gestion personnelle. « C’est le président Boni Yayi qui est responsable à part entière de la disqualification du parti », accuse-t-il, affirmant que l’ancien chef d’État a « préféré sacrifier le parti à ses ambitions ».

Le député affirme avoir tenté de dialoguer avant la clôture du dépôt des dossiers de parrainage, sans succès. « Il (Boni Yayi, Ndlr) a préféré l’ultimatum à la sagesse », déplore-t-il.

« Je suis profondément en colère. Cette politique menée par Boni Yayi est d’un autre âge », a-t-il lancé avant de conclure : « il est temps de faire la politique autrement, avec transparence et respect du mérite ».

