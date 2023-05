Michel Ahonon restitue les travaux de Niamey aux journalistes béninois

Dans le cadre du dispositif de suivi, élaboration et diffusion des prévisions saisonnières des caractéristiques agro - hydro - climatiques en Afrique de l’Ouest et au Sahel, un atelier régional de renforcement des capacités des communicateurs sur la thématique s’est tenu du 26 au 30 avril 2023 au Niger. Les travaux de l’atelier de Niamey ont été restitués aux journalistes du Bénin, lundi 8 mai 2023 à la Maison des médias à Cotonou, par le Facilitateur du groupe de travail Médias sur les prévisions saisonnières au Bénin, Michel Ahonon.

Les acteurs de 17 pays dont 13 membres du Comité Inter États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (Cilss) ont pris part au Forum régional des prévisions saisonnières des caractéristiques de la saison pour la zone soudano-sahélienne organisé les 26, 27, 28, 29 et 30 avril 2023 à Niamey (Niger) par le centre régional Agrimeth. En marge des travaux des experts, s’est tenu un atelier régional de renforcement des capacités des communicateurs sur les prévisions saisonnières des caractéristiques Agro - hydro – climatiques où le Bénin a été représenté par Michel Ahonon, journaliste et Facilitateur du groupe de travail Médias sur les prévisions saisonnières.

Lors d’un atelier de restitution des travaux de Niamey aux journalistes du Bénin, lundi 8 mai 2023 à la Maison des Médias Thomas Mègnassan, le Facilitateur du groupe de travail Médias sur les prévisions saisonnières au Bénin, a souligné que le Bénin est concerné, de par sa position géographique, par deux prévisions saisonnières.

« La première prévision, ce sont les prévisions saisonnières des caractéristiques agro hydro-climatique des pays du Golfe de Guinée qui se déroulent généralement au mois de janvier ou au plus tard début février. La deuxième, ce sont les prévisions saisonnières de la zone soudano-sahélienne qui se déroulent généralement fin avril, début mai. Notre pays le Bénin, de par sa situation géographique est pris en compte dans le cadre des deux prévisions : les pays du Golfe de Guinée pour ce qui concerne la région méridionale et les prévisions saisonnières de la zone soudano-sahélienne prennent en compte la partie septentrionale du Bénin déjà à partir de la latitude de Savè », a expliqué Michel Ahonon.

S’associer au dispositif

Les prévisions saisonnières sont utiles, selon le Facilitateur, en ce sens qu’elles permettent d’attirer l’attention d’ « attirer l’attention des pouvoirs publics sur les risques d’origine hydrométéorologiques et les risques liés aux catastrophes » à travers les informations sur le comportement des cours d’eau, les cumuls pluviométriques, la date de début des saisons, les dates de fin de saison, etc.

La séance de restitution vise à partager ces informations avec les professionnels des médias pour qu’ils soient véritablement « impliqués dans les travaux de préparation et de diffusion des prévisions saisonnières ».

Michel Ahonon explique qu’il est de la responsabilité sociale des médias de travailler à ce que les informations parviennent premièrement aux décideurs pour que de bonnes décisions soient prises en amont pour la protection civile et aux producteurs afin que ces derniers aussi prennent de bonnes décisions dans la mise en place des semis et qu’il n’y ait pas de problèmes liés à l’agriculture. Il s’agit de faire des professionnels des médias des « ‘’acteurs’’ et non ‘’spectateurs’’ ou ‘’rédacteurs’’ de simples communiqués », a précisé le Facilitateur du groupe de travail Médias sur les prévisions saisonnières au Bénin. Des sessions de renforcement de capacités sur la thématique sont prévues à l’endroit des journalistes. L’objectif, à long terme, est de faire soutenir les projets de productions journalistiques à l’issue des renforcements de capacités.

Marc MENSAH

