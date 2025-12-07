dimanche, 7 décembre 2025 -

Cotonou Comedy Festival

‘’Mi Kwabo’’, une soirée d’humour mémorable au Palais des Congrès




La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a abrité, ce vendredi 5 décembre 2025, la soirée spectacle Mi Kwabo dans le cadre de la première édition de Cotonou Comedy Festival. Animé par Chef Kromo et Ulrich Takam, l’événement a été marqué par la prestation des humoristes venus d’Afrique et d’Europe.

Une soirée explosive où les performances inédites se sont enchaînées sous la conduite du duo Chef Kromo du Bénin et Ulrich Takam du Cameroun. C’est au spectacle Mi Kwabo déroulé ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. La soirée a débuté avec l’humoriste béninois Corelias, qui donne le ton avec une entrée pleine d’assurance. Son humour bien de chez nous, fin et direct, prépare le public à une succession de tableaux comiques venus d’ici et d’ailleurs.

Place ensuite à Juste Parfait venu du Congo. L’humoriste livre un sketch rythmé autour des prénoms. Son sens de l’observation et sa capacité à jouer des situations les plus simples créent une connexion immédiate avec le public.

La comédienne ivoirienne Prissy la Degameuse enflamme la scène avec son humour saupoudré de parodies et de satires. Entre femmes battantes, petites piques au Bénin et anecdotes pimentées, elle décroche l’une des meilleures ovations de la soirée.

L’humoriste béninois Elifaz

Avec son style propre à lui, Elifaz offre un numéro marqué par une gestuelle millimétrée et une narration décalée. Son univers atypique fait éclater de nouveaux éclats de rire dans la salle.

La soirée Mi kwabo, c’est également la prestation mémorable de la camerounaise Frida Choco Bronzé. Elle joue sur les clichés autour des femmes minces. Avec une certaine facilité, elle transforme les complexes en rire et embarque tout le public dans son délire. Elle laisse place à Caroline Vigneaux de la France. Son passage apporte une touche européenne sans jamais perdre le public béninois.

Le Bénino-ivorien Willy Dumbo vient dans un registre qu’il affectionne : l’univers du reggae. Avec son ton moqueur et son timing impeccable, il propose l’un des moments les plus fédérateurs de la soirée.

Le bénino-ivorien Willy Dumbo

La Béninoise Kady et le Congolais Herman Amisi ont clôturé la série des prestations. Entre authenticité, anecdotes du quotidien et improvisations, ils confirment la diversité et la richesse de la scène humoristique africaine.

Organisé par le gouvernement du Bénin, à travers l’ADAC Bénin, en partenariat avec Montreux Comedy, Cotonou Comedy Festival s’inscrit dans la dynamique du Bénin de mettre en avant l’humour africain. Selon le Président Fondateur du Groupe Montreux Comedy, Grégoire Furrer, l’ambition est de faire de Cotonou, le centre mondial de l’humour africain.

Akpédjé Ayosso

7 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




