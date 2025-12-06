Mgr Soviguidi reçu par le président burkinabè

Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Burkina Faso, a reçu ce vendredi 05 décembre 2025, les lettres de créance de Monseigneur Éric Soviguidi, nouveau représentant du Saint-Siège au Burkina Faso.

Monseigneur Éric Soviguidi a présenté ses lettres de créance au président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le diplomate pontifical, âgé de 54 ans, exercera sa mission depuis Ouagadougou. Prêtre de l’archidiocèse de Cotonou depuis 1998, Mgr Soviguidi est formé en droit canonique et passé par l’Académie pontificale ecclésiastique, l’institution chargée de préparer les futurs envoyés diplomatiques du Vatican.

Nommé le 15 août 2025 par le pape Léon XIV, il arrive à Ouagadougou après avoir représenté le Saint-Siège auprès de l’UNESCO à Paris, où il était observateur permanent.

La Présidence burkinabè se félicite d’une coopération « harmonieuse » entre le Burkina Faso et l’État du Vatican, et voit dans cette nouvelle accréditation un signal positif pour la poursuite des actions menées notamment dans l’éducation, la santé et l’aide sociale, des secteurs dans lesquels l’Église catholique est très active dans le pays.

