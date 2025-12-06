samedi, 6 décembre 2025 -

2726 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présentation de lettres de créance

Mgr Soviguidi reçu par le président burkinabè




Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Burkina Faso, a reçu ce vendredi 05 décembre 2025, les lettres de créance de Monseigneur Éric Soviguidi, nouveau représentant du Saint-Siège au Burkina Faso.

Monseigneur Éric Soviguidi a présenté ses lettres de créance au président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le diplomate pontifical, âgé de 54 ans, exercera sa mission depuis Ouagadougou. Prêtre de l’archidiocèse de Cotonou depuis 1998, Mgr Soviguidi est formé en droit canonique et passé par l’Académie pontificale ecclésiastique, l’institution chargée de préparer les futurs envoyés diplomatiques du Vatican.

Nommé le 15 août 2025 par le pape Léon XIV, il arrive à Ouagadougou après avoir représenté le Saint-Siège auprès de l’UNESCO à Paris, où il était observateur permanent.

La Présidence burkinabè se félicite d’une coopération « harmonieuse » entre le Burkina Faso et l’État du Vatican, et voit dans cette nouvelle accréditation un signal positif pour la poursuite des actions menées notamment dans l’éducation, la santé et l’aide sociale, des secteurs dans lesquels l’Église catholique est très active dans le pays.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




D’Arlit à Lomé : la traversée périlleuse de l’uranium nigérien


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au petit matin du 27 novembre, une vingtaine de camions chargés de fûts (…)
Lire la suite

Vlavonou reçoit une délégation de députés français


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Une délégation de députés français a été reçue mardi 2 décembre 2025 (…)
Lire la suite

Le Burkina et le Niger réaffirment leur soutien au Plan d’autonomie du (…)


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’adoption de la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité de (…)
Lire la suite

La Somalie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Les soutiens au Royaume du Maroc continuent d’intensifier après (…)
Lire la suite

Afrique : Les Nouveaux Accords Commerciaux avec l’Asie, l’Europe et les (…)


25 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La carte du commerce mondial est en train d’être redessinée, et (…)
Lire la suite

Le Bénin au cœur de la diplomatie continentale à Luanda


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin fait partie des pays activement représentés au Sommet Union (…)
Lire la suite

Visite du n°2 du Vatican au Bénin


16 novembre 2025 par Marc Mensah
En visite au Bénin pour l’ordination épiscopale de Mgr Éric Soviguidi, (…)
Lire la suite

Le futur numérique de l’Afrique se discute à Cotonou les 17 et 18 novembre


14 novembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou accueille, les 17 et 18 novembre 2025, le Sommet régional sur (…)
Lire la suite

L’Ambassade de France dévoile les 20 lauréats de ’’Inspiration Bénin’’


14 novembre 2025 par Marc Mensah
L’ambassade de France au Bénin annonce la deuxième édition du programme (…)
Lire la suite

MAMDANI : LA VRAIE GAUCHE TRIOMPHE À NEW-YORK


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Pierre Guerlain Professeur de civilisation américaine, université (…)
Lire la suite

Réunion au Cabinet Royal sur l’actualisation de l’initiative (…)


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une rencontre de haut (…)
Lire la suite

Un hommage poignant et pluriel au Pr Abdou Salam Fall, un éternel (…)


10 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ces 4 et 5 novembre 2025, l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) de (…)
Lire la suite

Un ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin salue la Résolution (…)


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite

L’Ambassadeur du Maroc salue les progrès réalisés par son pays


6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin, Doyen du Corps (…)
Lire la suite

Croissance de 3,6 % du trafic de passagers en septembre


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

Le mandat de la MINURSO prorogé jusqu’au 31 octobre 2026


1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI annonce une avancée historique sur son Sahara


31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Roi Mohammed VI s’est adressé, ce vendredi 31 octobre 2025, à son (…)
Lire la suite

La Poste du Bénin célèbre l’excellence et l’innovation


31 octobre 2025 par Marc Mensah
‎ L’ambiance était festive, jeudi 30 octobre 2025 à l’hôtel Azalaï, où (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires