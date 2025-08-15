vendredi, 15 août 2025 -

Vatican

Mgr Soviguidi nommé Nonce apostolique au Burkina

Un Béninois représente le Pape à Ouaga




Le Pape Léon XIV a nommé Mgr Eric Soviguidi de nationalité béninoise, Nonce apostolique au Burkina-Faso.

« La Conférence épiscopale Burkina-Niger a la joie de porter à votre connaissance que le Saint-Père, le pape Léon XIV, a nommé comme nouveau Nonce Apostolique Son Excellence Monseigneur Éric Soviguidi, actuellement Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) à Paris, en l’élevant à la dignité d’Archevêque titulaire du siège de Cerenza », informe un communiqué de la Conférence épiscopale Burkina-Niger. Elle souhaite au nonce apostolique une heureuse et fructueuse mission au Burkina Faso.

Qui est Mgr Eric Soviguidi ?

De nationalité béninoise, Monseigneur Eric Soviguidi est né le 21 mars 1971 à Abomey. Il a été ordonné prêtre le 10 octobre 1998 et incardiné dans l’archidiocèse de Cotonou. Avec un doctorat en droit canonique, il a travaillé au sein du service diplomatique du Saint-Siège de 2005-2009.
Le prélat béninois a exercé dans les Nonciatures apostoliques de Haïti, du Ghana, de la Tanzanie et du Guatemala en tant Secrétaire et Conseiller.
De 2016 à 2021, il a travaillé à la Secrétairerie d’État, section des relations avec les États, au Vatican.
En novembre 2021, il a été nommé par le Pape François, Observateur permanent auprès de l’UNESCO à Paris.
Mgr Soviguidi parle le français, l’italien, l’anglais et l’espagnol. Sa nomination au poste de Nonce Apostolique au Burkina Faso a pris effet le 15 août 2025.

15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




