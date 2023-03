Mgr Roger Anoumou nommé évêque de Lokossa

Le diocèse de Lokossa a un nouvel Évêque. Mgr Roger Anoumou a été nommé par le Pape François samedi 04 mars 2023 en remplacement de Mgr Agbanou Victor admis à la retraite.

Un nouvel évêque pour le diocèse de Lokossa. Mgr Coffi Roger Anoumou a été nommé samedi 04 mars 2023 par le Pape François.

Le nouvel évêque est né le 30 juillet 1972 à Dogbo, dans le département du Couffo. Il fut ordonné prêtre le 27 décembre 2003. C’est un ancien formateur et professeur d’anglais et de philosophie au séminaire de Parakou. Il fut vicaire de la paroisse Saint Kizito à Nima, dans l’archidiocèse d’Accra, au Ghana.

De 2007 à 2011, Coffi Roger Anoumou a fait les études de psychologie de l’éducation et du développement à l’Université Pontificale Salésienne de Rome, avant de poursuivre les études doctorales entre 2012 et 2015.

Il a également occupé les postes d’assistant pastoral dans l’unité pastorale de Gualdo-Montecodruzzo et Borello, dans le diocèse de Cesena-Sarsina (2012-2014), et curé de Piavola, San Romano, Pieve Rivoschio et Giaggiolo, dans le diocèse de Cesena-Sarsina (2014-2017).

