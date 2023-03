Mgr Roger ANOUMOU fait son ordination épiscopale le 13 mai

Le nouvel évêque de Lokossa, Mgr Coffi Roger ANOUMOU entre dans ses fonctions le samedi 13 mai 2023. Ce sera à l’occasion d’une grande célébration eucharistique à la Cathédrale Saint Pierre-Claver de Lokossa, département du Mono.

Après sa nomination le 04 mars 2023 par le Pape François, Coffi Roger ANOUMOU fait son ordination épiscopale le samedi 13 mai 2023. Il sera sacré 4e évêque de Lokossa.

Le nouvel évêque, précédemment Recteur du Grand séminaire St Paul de Djimè, est né le 30 juillet 1972 à Dogbo, dans le département du Couffo. Il fut ordonné prêtre le 27 décembre 2003. C’est un ancien formateur et professeur d’anglais et de philosophie au séminaire de Parakou. Il fut vicaire de la paroisse Saint Kizito à Nima, dans l’archidiocèse d’Accra, au Ghana.

De 2007 à 2011, Coffi Roger Anoumou a fait les études de psychologie de l’éducation et du développement à l’Université Pontificale Salésienne de Rome, avant de poursuivre les études doctorales entre 2012 et 2015.

Il a également occupé les postes d’assistant pastoral dans l’unité pastorale de Gualdo-Montecodruzzo et Borello, dans le diocèse de Cesena-Sarsina (2012-2014), et curé de Piavola, San Romano, Pieve Rivoschio et Giaggiolo, dans le diocèse de Cesena-Sarsina (2014-2017).

Mgr ANOUMOU succède ainsi à Mgr AGBANOU dont le Pape François a accepté samedi la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Lokossa.

F. A. A.

21 mars 2023 par ,