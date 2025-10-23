Mgr Éric Soviguidi ordonné évêque avant sa mission au Burkina et au Niger

Après sa nomination au poste de Nonce apostolique au Burkina et au Niger, Mgr Éric Soviguidi sera ordonné évêque en novembre à Cotonou.

Nommé nonce apostolique auprès de la Conférence épiscopale Burkina–Niger, le 15 août 2025, par le pape Léon XIV, Mgr Éric Soviguidi de nationalité béninoise, recevra sa consécration épiscopale, samedi 15 novembre 2025, à la paroisse Sacré-Cœur d’Akpakpa, à Cotonou.

L’annonce de la date de son ordination a été faite par la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) à l’issue de sa première session plénière ordinaire de l’année pastorale 2025-2026, tenue du 19 au 22 octobre, à Porto-Novo.

Dans leur communiqué final, les évêques du Bénin ont salué cette nomination avec « grande joie » et ont exprimé leur « gratitude filiale au Saint-Père pour cette marque de confiance à l’endroit d’un fils de notre pays ». Ils ont également adressé leurs félicitations à Mgr Soviguidi et imploré « l’abondance des grâces divines pour une mission pastorale féconde dans sa mission diplomatique ».

Avec cette désignation, Mgr Éric Soviguidi devient le deuxième Béninois à accéder à la fonction de représentant pontifical. Le premier nonce apostolique originaire du Bénin est Mgr Dieudonné Datonou, actuellement en poste au Burundi.

23 octobre 2025 par ,