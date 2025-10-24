Mgr Eric Soviguidi accueilli au Bénin avant sa mission au Burkina et au Niger

Nommé nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger en août dernier par le pape Léon XIV, Mgr Eric Soviguidi, a été accueilli, jeudi 23 octobre 2025 par le clergé béninois et de nombreux fidèles catholiques venus célébrer son retour au Bénin.

Chants, danses et ferveur à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou ce jeudi 23 octobre 2025. C’est le retour de Mgr Eric Soviguidi sur sa terre natale avant son départ en mission. Le prélat béninois a été nommé nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger en août dernier par le pape Léon XIV.

S’adressant à la presse locale, le nouveau nonce apostolique confie : « on n’est jamais prêt à recevoir une telle nouvelle. C’est à la fois un bouleversement et une grâce. Je rends grâce au Seigneur et je lui demande son aide pour porter cette responsabilité ».

Mgr Eric Soviguidi devient le troisième Béninois à servir comme représentant du Saint-Siège. « Chaque Eglise particulière apporte sa contribution à l’Eglise universelle. C’est beau que le Pape fasse appel à des fils de différentes nations », a-t-il ajouté, saluant ses prédécesseurs Mgr Pascal N’koué (Nonce apostolique au Panama) et Mgr Dieudonné Datonou (Nonce apostolique au Burundi).

Le nouveau nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger sera consacré le 15 novembre prochain à la paroisse Sacré-coeur de Cotonou. Son choix d’être ordonné à Cotonou se veut un geste de fidélité et de proximité avec son Église d’origine. « Nous sommes au service du Saint-Siège, mais je tenais à ce que cette consécration se fasse ici, au Bénin. On n’y a jamais vu l’ordination d’un nonce. Je suis attaché à mon pays et à mon Église locale », a-t-il expliqué.

Avant de s’envoler vers sa nouvelle mission diplomatique, Mgr Eric Soviguidi place son ministère sous le signe de la paix et de la fraternité. « Je pense que c’est ensemble que le chemin se fera pour que la paix soit consolidée dans ces deux pays, avec foi et détermination », a affirmé le nouveau nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger.

