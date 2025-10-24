vendredi, 24 octobre 2025 -

1021 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Nommé nonce apostolique

Mgr Eric Soviguidi accueilli au Bénin avant sa mission au Burkina et au Niger




Nommé nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger en août dernier par le pape Léon XIV, Mgr Eric Soviguidi, a été accueilli, jeudi 23 octobre 2025 par le clergé béninois et de nombreux fidèles catholiques venus célébrer son retour au Bénin.

Chants, danses et ferveur à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou ce jeudi 23 octobre 2025. C’est le retour de Mgr Eric Soviguidi sur sa terre natale avant son départ en mission. Le prélat béninois a été nommé nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger en août dernier par le pape Léon XIV.

S’adressant à la presse locale, le nouveau nonce apostolique confie : « on n’est jamais prêt à recevoir une telle nouvelle. C’est à la fois un bouleversement et une grâce. Je rends grâce au Seigneur et je lui demande son aide pour porter cette responsabilité ».

Mgr Eric Soviguidi devient le troisième Béninois à servir comme représentant du Saint-Siège. « Chaque Eglise particulière apporte sa contribution à l’Eglise universelle. C’est beau que le Pape fasse appel à des fils de différentes nations », a-t-il ajouté, saluant ses prédécesseurs Mgr Pascal N’koué (Nonce apostolique au Panama) et Mgr Dieudonné Datonou (Nonce apostolique au Burundi).

Le nouveau nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger sera consacré le 15 novembre prochain à la paroisse Sacré-coeur de Cotonou. Son choix d’être ordonné à Cotonou se veut un geste de fidélité et de proximité avec son Église d’origine. « Nous sommes au service du Saint-Siège, mais je tenais à ce que cette consécration se fasse ici, au Bénin. On n’y a jamais vu l’ordination d’un nonce. Je suis attaché à mon pays et à mon Église locale », a-t-il expliqué.

Avant de s’envoler vers sa nouvelle mission diplomatique, Mgr Eric Soviguidi place son ministère sous le signe de la paix et de la fraternité. « Je pense que c’est ensemble que le chemin se fera pour que la paix soit consolidée dans ces deux pays, avec foi et détermination », a affirmé le nouveau nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les habitants d’Akpakpa souffrent de pénurie d’eau


24 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Les robinets d’Akpakpa sont à sec. L’eau, source de vie, devient un (…)
Lire la suite

Un derby ardent à suivre absolument : l’annonce du choc Real Madrid – (…)


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dimanche 26 octobre, la 10e journée de la Liga 2025/26 offrira l’un des (…)
Lire la suite

La Cour se déclare incompétente sur le recours du parti LD


23 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a rendu sa décision, dans la soirée du jeudi (…)
Lire la suite

Michel Sodjinou présent à la Cour, l’audience renvoyée à 16 h


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le recours en annulation du parrainage du député Michel Sodjinou déposé (…)
Lire la suite

Le Conseil d’Administration du CNHU-HKM installé


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre de la santé, Professeur Benjamin Hounkpatin, a procédé le (…)
Lire la suite

Les évêques du Bénin appellent à la paix et au dialogue


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Réunis à Porto-Novo du 19 au 22 octobre pour leur première session (…)
Lire la suite

227 personnes à indemniser pour le projet Banikoara-Kérémou-Frontière


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a autorisé l’indemnisation de 227 personnes (…)
Lire la suite

Des ressources pour renforcer l’Agence béninoise de la protection civile


22 octobre 2025 par Marc Mensah
En conseil des ministres, mercredi 22 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Des infrastructures à réaliser dans les localités frontalières


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres réuni, ce mercredi 22 octobre 2025, a autorisé (…)
Lire la suite

Boni Yayi et le duo candidat des Démocrates convoqués à la Police (…)


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Trois figures de l’opposition sont attendues ce mercredi 22 octobre (…)
Lire la suite

« SecFin Africa » pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le projet « SecFin Africa », destiné à renforcer la lutte contre le (…)
Lire la suite

Amnesty International outille les journalistes sur les droits humains (…)


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’approche d’une nouvelle période électorale, Amnesty International (…)
Lire la suite

Le gardien d’un magasin tué par des cambrioleurs


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le magasin MAD SARL à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi a été (…)
Lire la suite

L’examen du recours des Démocrates repoussé au jeudi


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Saisi d’un recours en contestation de la décision du Tribunal portant (…)
Lire la suite

4 milliards FCFA pour 150.000 ménages vulnérables via GBESSOKÊ


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ”, une (…)
Lire la suite

Des produits locaux exposés à la place de l’Etoile Rouge (Cotonou)


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 6ème édition du « Mois du Consommons Local » est ouverte au Bénin. (…)
Lire la suite

Fermeture partielle du carrefour Vèdoko jusqu’en juillet 2026


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une fermeture partielle du carrefour Vèdoko (Cotonou) est prévue à (…)
Lire la suite

L’Ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par le ministre Didier Tonato


16 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires