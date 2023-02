Messi réagit après son prix de joueur de l’année

Lionel Messi a remporté dans la soirée de ce lundi 27 février, le prix du joueur de l’année 2022.

Si Messi est élu meilleur joueur c’est notamment dû à sa Coupe du monde au Qatar. Il avait fini meilleur joueur de la compétition en plus du fait d’avoir remporter le tournoi avec l’Argentine.

L’international argentin a d’ailleurs pris la parole au moment de recevoir son prix des mains du Président de la FIFA pour remercier tout son entourage.

« C’est incroyable. Avant tout j’aimerais dire que c’est un plaisir d’être ici avec Benzema, avec Kylian qui a joué une belle année. C’est donc un honneur pour moi de recevoir ce prix. J’aimerais remercier mes coéquipiers, mon entraineur Lionel Scaloni. Sans eux, jamais je ne serais sur scène ce soir. C’était une année exceptionnel. J’ai atteint le rêve que je pourchassais depuis longtemps. J’ai réussi à atteindre mon objectif, ce rêve et d’atteindre les sommets. J’aimerais également remercier le peuple argentin pour avoir fêter et célébrer cette victoire avec nous », a confié un Lionel Messi tout sourire.

Après la cérémonie à la Salle Pleyel à Paris, le septuple ballon d’or également réagit sur les réseaux sociaux.

« Merci à tous ceux qui m’ont permis de gagner ce prix. À tous ceux de la AFA - Selección Argentina à ma famille et mes amis, aux 45 millions d’Argentins qui nous ont fait confiance... Et félicitations à tous les gagnants et gagnants des FIFA The Best, en particulier Lio Scaloni et le Dibu qui ont tant mérité leurs prix aussi. Je vous embrasse tous, à bientôt !!! », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

J.S

28 février 2023 par ,