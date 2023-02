Messi élu joueur de l’année devant Mbappé

Dans la soirée de ce lundi 27 février, la FIFA a attribué les prix The Best aux meilleurs joueurs et joueuses de l’année 2022. La cérémonie a eu lieu à la salle Pleyel de Paris.

Les différents prix remportés :

Prix du meilleur gardien

Emiliano Martinez, le gardien de la sélection argentine a remporté le prix de meilleur gardien ce lundi soir. Le portier d’Aston Villa a notamment été sacré pour ses performances avec l’Argentine durant le dernier Mondial.

"Dibu" :

Porque Emiliano Martínez ganó el premio a Mejor Arquero del 2022 en los #TheBest pic.twitter.com/nXrJS5nHXB — ¿Por qué es tendencia ? (@porquetendencia) February 27, 2023

Prix de la meilleure gardienne

La gardienne de Manchester United et de la sélection anglaise Mary Earps a été sacrée. La joueuse de 29 ans a notamment remporté l’Euro 2022 avec les Anglaises et reste une cadre du club mancunien. Elle succède à la Lyonnaise Christiane Endler.

She's at the top of her game. 🧤



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022 ! pic.twitter.com/tFa5b35jhj — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Prix Puskas

C’est le Polonais Marcin Oleksy, amputé d’une jambe, qui a obtenu cette récompense ce lundi soir.

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy !



...and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Prix de la meilleure entraineuse

Sarina Wiegman, la sélectionneuse de l’Angleterre, avec qui elle a gagné l’Euro féminin en 2022, a remporté le prix de la meilleure entraineuse.

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022 ! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Prix du meilleur entraineur masculin

Sans surprise, le sélectionneur argentin Lionel Sacaloni, a remporté le trophée The Best du meilleur entraîneur. Si l’Argentine est parvenue à remporter la Coupe du monde au Qatar, elle le doit en grande partie à son sélectionneur.

Lionel Scaloni wins “The Best” FIFA Men’s Coach 2022 🥇🇦🇷 #TheBestAwards pic.twitter.com/AjEfE1aISy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2023

Prix du meilleur fan

Les supporters argentins ont été mis à l’honneur avec ce prix. Ils étaient entre 60 000 et 70 000 à avoir fait le déplacement au Qatar pour supporter Lionel Messi et sa bande, jusqu’au sacre final.

Les supporters Argentins pour 'The Best " du meilleur FAN en 2022. pic.twitter.com/AboGzDTc8Q — Yacob Sen (@oxygen_foot22) February 27, 2023

Onze masculin de l’année

C’est un onze type d’après une sélection de la FIFA. On retrouve notamment un quatuor Messi-Mbappé-Benzema-Haaland devant. Et derrière eux, Casemiro, Modric et De Bruyne, rien que ça.

Le onze type : Courtois - Hakimi, Van Dijk, Cancelo - Casemiro, Modric, De Bruyne - Messi, Mbappé, Benzema, Haaland

#TheBest Le Marocain Achraf Hakimi parmi le meilleur onze masculin de l'année de la FIF Pro 🇧🇪 Courtois

🇵🇹 Cancelo

🇳🇱 Van Dijk

🇲🇦 Hakimi

🇧🇪 De Bruyne

🇭🇷 Modric

🇧🇷 Casemiro

🇳🇴 Haaland

🇫🇷 Mbappé

🇦🇷 Messi

🇫🇷 Benzema#TheBestfifa pic.twitter.com/OLnbEj4RuY — Africa 🔝 Sports (@ATS_fr) February 27, 2023

Onze féminin de l’année

Elles sont 4 anglaises à figurer dans cette équipe type.

Le onze type : Endler – Bronze, Williamson, Renard, Leon – Walsh, Putellas, Oberdorf - Kerr, Morgan, Mead

🚨 OFFICIEL ! Voici le Onze FIFA THE BEST Féminin de l’année 2022 ! pic.twitter.com/WXQmp9FvTT — Treat Sport (@treat_sport) February 27, 2023

Prix de la meilleure joueuse de l’année

Putellas devance Alex Morgan et Beth Mead, qui arrivait presque avec un statut de favorite. L’attaquante anglaise, brillante pendant l’Euro 2022 (6 buts, 5 passes décisives) repart donc bredouille.

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022 ! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Prix meilleur joueur de l’année

Sans aucune surprise, Lionel Messi est désigné le meilleur joueur de l’année en raison de sa belle performance au Qatar et de la Coupe du monde remportée.

J.S

28 février 2023 par ,