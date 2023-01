Message du maire de Tanguiéta après la fausse alerte

Le maire de la commune de Tanguiéta, Zakari Boukary, a adressé un message aux populations après la fausse alerte d’attaque terroriste dans la matinée du mercredi 18 janvier 2023.

« Il n’y a eu ni trace de passage de terroristes, ni coup de fusil », a affirmé Zakari Boukary, maire de la commune de Tanguiéta au sujet de la psychose générale provoquée par une fausse alerte d’attaque terroriste dans plusieurs arrondissements de la commune, mercredi 18 janvier 2023.

Il y a eu « seulement des mouvements de populations dans tous les sens. (…) Les populations en débandade ont vidé leurs maisons et ont entraîné dans leurs mouvements celles des localités traversées », a précisé le maire.

Le maire appelle les populations au calme et rassure de ce que le forces de défense et de sécurité sont déployées dans la commune à la suite de la fausse alerte d’attaque terroriste.

Le lundi 16 janvier dernier, une sommation à vider les lieux aurait été adressée aux populations de la localité. Dans la matinée de ce mercredi, un malade mental armé d’un couteau s’est en effet introduit dans une école du village de Sammongou. Un individu a donné l’alerte de l’arrivée de djihadiste à la vue du malade mental. Ce qui a provoqué un mouvement des populations de Tanguiéta, Cobly et Boukoumbé.

