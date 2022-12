Message du parti Les Démocrates

Peuple béninois !

Militants et militantes du parti Les Démocrates !

Le 08 janvier 2023 c’est votre jour.

C’est le jour de gloire.C’est le jour de la fierté retrouvée.

Par la force de votre seul bulletin de vote vous pouvez changer le cours de l’histoire de notre pays le Bénin.

Vous pouvez changer le destin de toute une Nation qui ploie et s’écroule depuis 2016 sous le poids d’une dictature qui l’affame et l’appauvrit .

Vous pouvez restaurer la démocratie et l’État de droit durement acquis à la Conférence nationale des forces vives de février 1990.

Vous pouvez mettre fin à l’existence d’un Parlement monocolore dans lequel les lois sont votées sans débats contradictoires

Vous pouvez abolir les lois liberticides qui ont conduit à des arrestations arbitraires et à l’emprisonnement de nombreux citoyens et poussé à l’exil des centaines de nos compatriotes.

Vous pouvez œuvrer à l’avènement d’un climat de paix, d’unité et de concorde nationales, en favorisant la libération des détenus politiques et le retour des exilés pour qu’ils viennent participer à l’œuvre de reconstruction nationale, à la guerre contre le terrorisme et le djihadisme.

Vous pouvez redorer le blason de la Justice et des forces de sécurité publique en faisant d’elles de vrais acteurs au service du peuple souverain.

Cell/Com parti Les Démocrates

