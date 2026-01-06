Message du Parti LD

Béninoises et Béninois, Mes chers compatriotes ​Je suis Jean-Claude Dassonga KOUAGOU, cadre du parti Les Démocrates

Je me tiens devant vous pour me prononcer sur la trilogie libertés publiques, médias et société civile. Il s’agit de trois concepts qui se tiennent parfaitement dans un régime démocratique.

Je voudrais d’entrée rappeler que les libertés publiques et la démocratie sont consubstantielles l’une de l’autre. En optant pour la démocratie en 1990, nos pères fondateurs ont marqué dans la constitution l’attachement des Béninois aux libertés publiques et à la liberté de presse.

Avec le code du numérique, les voix qui lèvent la protestation, sont des clients de la CRIET pour échouer en prison, si elles ne prennent pas le chemin de l’exil et de la clandestinité. Dans notre pays, plus de symboles : député en fonction, ministre, professeur d’université croupissent dans les geôles pour que les petites voix se taisent à jamais.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, qui prescrit une trêve politique de 6 ans, nos libertés sont mises en quarantaine. Vous le savez déjà, la société civile n’existe plus depuis 2016, plus de voix de syndicalistes, plus de voix d’ONG. Le peuple est sans défenseur et subit les desiderata de la bourgeoisie compradore et de quelques privilégiés du pouvoir.

La situation très peu reluisante des médias nationaux, confrontés à un réel problème de survie, interpelle la conscience d’un parlement responsable capable de légiférer pour redorer le blason des médias. Ce diagnostic accablant sur nos libertés, sur les médias et sur la société civile montre à suffisance les limites du pouvoir de la rupture et des parlements acquis à sa cause depuis 2019.

Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous devons donner les moyens au parti Les Démocrates, en votant très massivement pour les listes de candidatures du parti Les Démocrates. Nous jouons notre destin le 11 janvier 2026. Alors allons voter Les Démocrates, pour sauver le Bénin.

Je vous remercie

6 janvier 2026 par