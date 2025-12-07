dimanche, 7 décembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿




Béninoises, Béninois,
Chers compatriotes,

Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l’Etat et ses Institutions.

Face à cette situation, les Forces Armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre.
Aussi, le Gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations.
Je vous remercie

7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




La Garde Républicaine rétablit l’ordre à la Télévision nationale


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pas de coup d’Etat au Bénin
Ce que l’Etat prévoit pour la jeunesse béninoise en 2026


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Une part du budget 2026 sera consacrée à la mise en œuvre de plusieurs (…)
Trois morts dans un accident ce samedi à Klouékanmey


6 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Klouékanmey, dans le département du Couffo, le chauffeur d’un (…)
Voici les projets phares dans le secteur de l’eau et énergie


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans la loi de finances, gestion 2026, le gouvernement béninois (…)
Liste des admis pour la reprise au concours de 172 fonctionnaires/MEF


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Liste des candidats admis pour la reprise dans les corps des Ingénieurs (…)
Le modèle béninois salué par les partenaires internationaux


4 décembre 2025 par Marc Mensah
La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée, (…)
Le compte rendu du Conseil des ministres du 03 décembre 2025


3 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 03 décembre 2025, (…)
Une commission créée pour revisiter la toponymie et la mémoire nationale


3 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 03 décembre 2025 en Conseil des (…)
Une opération spéciale de recouvrement de factures impayées lancée


3 décembre 2025 par Marc Mensah
La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) informe les abonnés au (…)
"L’amazone en cheffe" Keith Sonon en route pour le record Guinness


2 décembre 2025 par Marc Mensah
La cheffe béninoise Keith Sonon a démarré, lundi 1er décembre 2025, (…)
Liste du parti ‘’Les Démocrates’’ pour les législatives


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a dévoilé officiellement la liste de ses (…)
Le 54ᵉ anniversaire de l’Union des Emirats arabes unis célébré avec (…)


2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassade des Émirats arabes unis au Bénin a organisé, mercredi 28 (…)
Des vols Paris-Cotonou- Paris à 500€ du 21 décembre au 11 janvier 2026


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des vols Paris-Cotonou-Paris seront affrétés sur la période du 21 (…)
3,7 milliards FCFA pour le Conseil Economique et Social


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Conseil Économique et Social Conrad Gbaguidi a exposé (…)
L’ancien sous-préfet Abdoulaye Zimé n’est plus


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ex sous-préfet de Nikki, Abdoulaye Zimé est passé de vie à trépas (…)
Deux jours de show avec Vegedream, Meiitod, Medhy custos, Thierry Cham (…)


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition du festival Fluo Party démarre ce vendredi 28 novembre (…)
147 milliards FCFA pour l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), (…)
L’axe Bourse de travail-Pharmacie camp Guézo en chantier


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers et les (…)
