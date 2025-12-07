Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿

Béninoises, Béninois,

Chers compatriotes,

Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l’Etat et ses Institutions.

Face à cette situation, les Forces Armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre.

Aussi, le Gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations.

Je vous remercie

7 décembre 2025 par