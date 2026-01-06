Message de la Fcbe

Ces dernières années, nous avons assisté à une série d’événements regrettables sur la scène nationale qui donnent l’impression d’une remise en cause des fondamentaux de la démocratie et d’un non-respect des libertés individuelles et collectives. Les députés FCBE vont s’employer à rebâtir la fierté béninoise en relisant les lois à polémique qui restreignent les libertés individuelles et collectives. Ils initieront et voteront des lois qui suppriment les juridictions d’exception, travailleront à la dépolitisation complète du Conseil supérieur de magistrature (CSM). La plus grande bataille sera de garantir à chaque Béninoise et Béninois, l’accès à une justice équitable, indépendante, efficace et transparente.

Dans la quête d’une Nation libre, unie et fière, la FCBE à travers ses élus travaillera à la restauration effective de la liberté de la presse. Les députés FCBE s’engagent à œuvrer pour la relecture du Code du numérique et du Code de l’information puis encourager l’État à élaborer un partenariat clair avec la presse dont il faudra assurer la professionnalisation des acteurs. Il est important de permettre aux médias de jouer leur rôle d’information afin de garantir le droit de tous les citoyens à l’information.

Quant à la société civile, elle devra jouer pleinement son rôle apolitique et d’éveilleur de conscience.

