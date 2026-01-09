vendredi, 9 janvier 2026 -

487 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Municipales de 2026

Message de la FCBE




La valorisation du patrimoine local via la politique domaniale consiste à utiliser les biens publics locaux pour générer des revenus et stimuler le développement économique et touristique à la base en impliquant les acteurs locaux et habitants pour créer une attractivité durable.

Cette thématique constitue un grand chantier auquel s’attaqueront les élus FCBE au sein des conseils communaux.
En effet, la plupart des communes n’ont pas connaissance des ressources qu’elles regorgent et du patrimoine dont elles disposent. Cet état des choses est dû entre autres, au manque de viabilisation dans toutes les contrées et à l’urbanisation non complète des villes. Les élus FCBE s’engagent donc à œuvrer dans toutes les localités où ils seront présents, à l’identification des patrimoines locaux, à leur sécurisation et à leur viabilisation. Ceci implique que les opérations de lotissements ne doivent aucunement échapper aux collectivités locales qui doivent mettre un point d’honneur sur l’identification et la sécurisation des sites culturels, des aires de jeux ou centres de jeunesse, des écoles, des marchés, etc.

Une fois identifiés, les patrimoines locaux devront bénéficier de tous les documents nécessaires qui les classent propriétaires inaliénables par un tiers.

De façon générale, en collaboration avec les communes, l’État central devra travailler à inscrire de nouveaux biens sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, améliorer l’éducation culturelle de la population pour une forte consommation des créations culturelles. Ceci boostera l’entrain pour la chose culturel dans toutes les contrées.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




Le BR prône la valorisation des acquis culturels et touristiques au (…)


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Ces dernières années, le Bénin a engagé une transformation profonde (…)
Lire la suite

VALORISATION DU PATRIMOINE LOCAL : POLITIQUE DOMANIALE


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Chères populations Depuis bientôt 10 ans, (…)
Lire la suite

Message de la FCBE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’actualité dans le secteur de la sécurité oblige les futurs élus du (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain fait de la sécurité un pilier de son engagement (…)


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans un contexte régional marqué par la montée du terrorisme, la (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain mise sur la gouvernance locale et la transparence


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Trois ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le (…)
Lire la suite

Message de la FCBE


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
De façon simplifiée, la décentralisation se définit comme (…)
Lire la suite

Moele-Bénin s’attachera à consolider la démocratie béninoise par (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis la Conférence des (…)
Lire la suite

Message de la Fcbe


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ces dernières années, nous avons assisté à une série d’événements (…)
Lire la suite

MESSAGE SUR LIBERTES PUBLIQUES, MEDIAS ET SOCIETE CIVILE


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Le Bénin est une nation libre (…)
Lire la suite

MESSAGE DE LA FCBE


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Si les services de la voirie semblent être organisés dans les grandes (…)
Lire la suite

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Notre parti, votre parti, l’Union Progressiste (…)
Lire la suite

Les citoyens récusent l’image de Boni Yayi sur les affiches LD


3 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Timidement, la campagne électorale pour les élections législatives et (…)
Lire la suite

POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE AU BÉNIN


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Faire du financement agricole le moteur de l’autosuffisance (…)
Lire la suite

ELECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALE DE 2026


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain pour des communes autonomes et efficaces dans la (…)
Lire la suite

MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La décentralisation telle que mise en œuvre actuellement n’offre pas (…)
Lire la suite

L’engagement de Moele-Bénin pour la 10ᵉ législature


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis 2016, notre pays (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITE


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est d’une (…)
Lire la suite

Les offres du Bloc Républicain pour renforcer le contrôle de l’action (…)


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain (BR), le contrôle de l’action gouvernementale (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires