Message de la Fcbe

La valorisation du patrimoine local via la politique domaniale consiste à utiliser les biens publics locaux pour générer des revenus et stimuler le développement économique et touristique à la base en impliquant les acteurs locaux et habitants pour créer une attractivité durable.

Cette thématique constitue un grand chantier auquel s’attaqueront les élus FCBE au sein des conseils communaux.

En effet, la plupart des communes n’ont pas connaissance des ressources qu’elles regorgent et du patrimoine dont elles disposent. Cet état des choses est dû entre autres, au manque de viabilisation dans toutes les contrées et à l’urbanisation non complète des villes. Les élus FCBE s’engagent donc à œuvrer dans toutes les localités où ils seront présents, à l’identification des patrimoines locaux, à leur sécurisation et à leur viabilisation. Ceci implique que les opérations de lotissements ne doivent aucunement échapper aux collectivités locales qui doivent mettre un point d’honneur sur l’identification et la sécurisation des sites culturels, des aires de jeux ou centres de jeunesse, des écoles, des marchés, etc.

Une fois identifiés, les patrimoines locaux devront bénéficier de tous les documents nécessaires qui les classent propriétaires inaliénables par un tiers.

De façon générale, en collaboration avec les communes, l’État central devra travailler à inscrire de nouveaux biens sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, améliorer l’éducation culturelle de la population pour une forte consommation des créations culturelles. Ceci boostera l’entrain pour la chose culturel dans toutes les contrées.

