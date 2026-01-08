jeudi, 8 janvier 2026 -

Élections Législatives 2026

Message de la FCBE




L’actualité dans le secteur de la sécurité oblige les futurs élus du peuple à l’Assemblée nationale à prendre des initiatives en vue de préserver l’intégrité du territoire national, de lutter contre la criminalité à l’intérieur du pays et au niveau des zones transfrontalières.

En dehors des lois qu’il faudra voter pour densifier la législation en matière de sécurité et de défense, les députés FCBE initieront des lois pour prendre complètement en charge les familles des agents des forces de sécurité et de défense appelés au front contre le terrorisme.
Lors des votes du budget, un point d’honneur sera accordé à l’octroi de moyens aux forces de défense et de sécurité.

La création d’une force unique de sécurité intérieure sous tutelle du Ministère de l’Interieur et de la Sécurité Publique fusionnant la police et la gendarmerie pour améliorer la qualité du service de la Police Républicaine continue de nourrir des frustrations dans le rang des agents. Pour régler cette situation, des lois visant à améliorer les statuts et conditions de travail du personnel de la Police Républicaine et de l’armée en général doivent être votées pour accroître la performance des agents. Il faudra renforcer la sécurité au niveau des parcs touristiques et surtout voter des lois pour doter en permanence les Forces de défense et de sécurité de moyens adéquats pour leurs missions.

8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




Message de UP-R


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Chères populations. L’ UP le Renouveau, a (…)
Moele-Bénin, un engagement clair pour la sécurité et la défense nationale


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers Compatriotes, Le 11 janvier 2026, vous (…)
MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES SUR LA THÉMATIQUE SÉCURITÉ ET DÉFENSE


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Mes chers compatriotes, Face à la montée des (…)
Gouvernance locale et transparence


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, La gestion de nos communes (…)
Les Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone en formation


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La formation des Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone a débuté ce (…)
Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya pour son élection


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya, (…)
Message du Parti LD


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois, Mes chers compatriotes ​Je suis Jean-Claude (…)
Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le (…)
Le Bloc Républicain montre la voie d’une mobilité moderne, durable et (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Face à l’urbanisation rapide que connaît le Bénin, la question du (…)
LÉGISLATIVES 2026 MESSAGE DE LA FCBE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’agriculture s’apparente aujourd’hui et depuis toujours d’ailleurs (…)
AGRICULTURE – INDUSTRIALISATION ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Au cours des dernières (…)
Produire, transformer et nourrir le Bénin, une réalité à construire


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au Bénin, l’agriculture (…)
MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois. Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le (…)
Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des (…)
CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement (…)
La gestion des déchets au cœur des priorités du Bloc Républicain


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) (…)
Elections communales 2026 : MESSAGE DE LA FCBE


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Thème : L’une des missions de la décentralisation est d’accompagner (…)
GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos (…)
