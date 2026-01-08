Message de la FCBE

L’actualité dans le secteur de la sécurité oblige les futurs élus du peuple à l’Assemblée nationale à prendre des initiatives en vue de préserver l’intégrité du territoire national, de lutter contre la criminalité à l’intérieur du pays et au niveau des zones transfrontalières.

En dehors des lois qu’il faudra voter pour densifier la législation en matière de sécurité et de défense, les députés FCBE initieront des lois pour prendre complètement en charge les familles des agents des forces de sécurité et de défense appelés au front contre le terrorisme.

Lors des votes du budget, un point d’honneur sera accordé à l’octroi de moyens aux forces de défense et de sécurité.

La création d’une force unique de sécurité intérieure sous tutelle du Ministère de l’Interieur et de la Sécurité Publique fusionnant la police et la gendarmerie pour améliorer la qualité du service de la Police Républicaine continue de nourrir des frustrations dans le rang des agents. Pour régler cette situation, des lois visant à améliorer les statuts et conditions de travail du personnel de la Police Républicaine et de l’armée en général doivent être votées pour accroître la performance des agents. Il faudra renforcer la sécurité au niveau des parcs touristiques et surtout voter des lois pour doter en permanence les Forces de défense et de sécurité de moyens adéquats pour leurs missions.

