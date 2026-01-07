Message de la FCBE

mercredi, 7 janvier 2026 -

De façon simplifiée, la décentralisation se définit comme l’administration à la base, la gestion du prolongement de l’État par les collectivités locales. Ainsi, elle appelle à une gestion participative des administrés. Malheureusement, nous assistons à une implication de plus en plus insuffisante des citoyens dans la gestion de leur cité. La gestion qui autrefois était décriée comme opaque est devenue très cloisonnée du fait de l’avènement des Secrétaires exécutifs des mairies qui pour la plupart estiment n’a de comptes à rendre qu’à l’Etat central.

La FCBE pense qu’une bonne gouvernance au niveau local passe par l’implication des différentes couches dans la gestion des affaires de leur cité afin. Pour ce faire, il faudra relire les textes de la décentralisation tant retouchés ces dernières années et renforcer les capacités locales en matière de gestion des élus locaux. La mise en place des documents de politique et de stratégie ainsi que leur vulgarisation deviennent une priorité.
Au niveau de chaque commune, il faut afficher les ambitions annuelles et procéder à la fin de chaque année à la reddition des comptes. L’administration locale n’est pas l’affaire des Conseils de supervision uniquement mais des différentes composantes de la commune.
D’urgence, il faudra évaluer efficacement l’action des Secrétaires exécutifs et décider de leur utilité ou non. Il est impérieux de rendre plus responsable les maires et tous les autres élus vis-à-vis aussi bien des administrés que de l’État central.

