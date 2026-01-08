Message de UP-R

Béninoises et Béninois

Chères populations.

L’ UP le Renouveau, a fait de la sécurisation des biens et des personnes ainsi que de la défense de l’intégrité de notre territoire , une préoccupation centrale. Notre conviction, c’est qu’il n’ y a point de développement, si les préoccupations relatives à la Défense et à la Sécurité, ne sont pas traitées convenablement et efficacement. Or, il y a encore quelques années, la tranquillité de nos braves et paisibles populations, était perturbée, voire éprouvée, par une situation d’insécurité quasi généralisée caractérisée par des braquages, des cambriolages, et autres actes de grand comme de petit banditisme perpétré par des hors la loi. Il fallait agir et très vite. La solution devrait être structurelle et durable. Elle nécessitait une réforme profonde de la sécurité qui fait appel à des mesures législatives. L" UP le Renouveau, a pris ses responsabilités, et a joué un rôle déterminant et decisif avec sa majorité à l’ Assemblée Nationale, pour l’avènement de la loi qui a consacré la création d’une force unique de sécurité intérieure par la fusion des forces existantes , la mise en commun de leurs moyens matériels et logistiques ainsi que la mutualisation de leurs ressources humaines. Les résultats au bout de quelques mois étaient visibles. Plus de protection, et de sérénité apportées à nos populations sur l’ensemble du territoire national et élimination progressive des pratiques anormales jadis imputables à nos forces de l’ordre le long des corridors. Le monde entier a témoigné de la suppression sur nos routes des postes de contrôle non pertinents qui ont contribué pendant des années à entraver la libre circulation des personnes et des biens. L’UEMOA a même décerné des lauriers à notre pays pour être devenu figure de modèle dans un espace communautaire où les tracasseries routières ne font qu’ exacerber les conditions de vie de nos populations. Pour en arriver là, il a fallu la réforme de la sécurité. Il a fallu la création de la Police Républicaine. Il a fallu une loi. Il a fallu aussi que l’UP le Renouveau soit majoritaire à l’Assemblée Nationale. C’est à la reconduction et à au renforcement de cette majorité que nous vous appelons le 11 janvier 2026.

La réforme a touché aussi le secteur de la défense. Par des lois pertinentes et en solutions sur mesure, nous avons courageusement réformé les Forces Armées béninoises. Par la loi, l’ UP le Renouveau a surcout accru l’engagement et la motivation des personnels de nos forces de défense et de sécurité, en veillant à ce qu’ aucun soldat, aucun agent de police, blessé ou qui consent le sacrifice suprême, en défendant l’intégrité du territoire, notre patrie et ses valeurs, ne soit ni abandonné, ni oublié. L’ UP le Renouveau, a en effet, avec sa majorité, œuvré à l’adoption de la loi, portant régime de prise en charge des victimes des missions commandées et de leurs ayant droits. C’est notre réponse législative de soutien aux familles de chaque enfant du Bénin qui tombe au front, dans un contexte de guerre contre le terrorisme.

L’ UP le Renouveau, s’engage à continuer d’explorer toutes mesures législatives nécessaires au service de notre sécurité collective et de la défense de notre patrie.

Le 11 janvier prochain, votons tous UP le Renouveau

