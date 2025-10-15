Mercy ships annonce 2000 opérations chirurgicales au Bénin

Une délégation de l’organisation internationale Mercy ships, était au cabinet du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, le vendredi 10 octobre 2025. La délégation conduite par Jonathan Ziehli, directeur des relations diplomatiques de l’organisation, a examiné avec l’autorité ministérielle, les contours d’un nouveau partenariat avec le Bénin.

Après plusieurs années d’action humanitaire au Bénin à travers le navire hôpital « Africa Mercy », l’organisation internationale, Mercy ships annonce son retour au Bénin avec un nouveau vaisseau plus grand qui offre une capacité de prise en charge importante. Ceci, dans le cadre d’un nouveau partenariat visant des interventions ciblées et à impact durable pour le système de santé. Une délégation de l’organisation internationale a discuté avec le ministre de la santé, des contours de ce nouveau partenariat le vendredi 10 octobre dernier.

Selon le directeur des relations diplomatiques de l’organisation, Jonathan Ziehli, le bâtiment dénommé Global Mercy arrive au Bénin « très prochainement » pour y séjourner pendant dix mois renouvelables une fois. Pendant cette période, au moins 2000 interventions chirurgicales seront offertes aux populations béninoises. En plus des soins qui seront dispensés à des milliers de Béninois, des programmes de renforcement de capacité sont prévus à l’intention du personnel soignant. Des bourses de formation seront également attribuées aux étudiants évoluant dans « l’écosystème chirurgical ».

Dans le cadre du nouveau partenariat avec le Bénin, Mercy ships compte apporter son appui pour la réouverture de l’école d’odontostomatologie de Cotonou. Cette infrastructure moderne qui sera érigée grâce à cette coopération selon le chef cellule coopération et partenariat à la FSS, Ablo Prudence Watchinou, sera dotée d’un laboratoire de simulation moderne et d’une clinique universitaire de 22 cabines.

Ces interventions à impact durable ne pouvant être mises en œuvre sans un cadre légal approprié, le représentant de l’organisation a sollicité l’appui du ministre de la santé pour la signature d’un protocole d’accord de siège. Le but visé étant de faciliter la mise en œuvre de projets structurants au profit du Bénin. Une requête pour laquelle le ministre de la santé a manifesté la disponibilité du gouvernement béninois.

