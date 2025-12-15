Présentée à la Villa Karo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026, l’exposition « Mémoires vivantes » réunit Achille Adonon, Eliane Aïsso et Eric Médéda autour d’une réflexion commune sur l’héritage du littoral béninois. Entre évocation de la pêche, mémoire de la traite négrière et hommage aux résistances locales, les artistes proposent un ensemble d’œuvres fortes, dont une création signée à trois mains. Une exposition qui interroge autant qu’elle éclaire.

Dans l’entraille baignée de lumière perçante et douce du Musée Karo, l’exposition « Mémoires vivantes » se déploie comme un souffle ancien qui revient hanter le présent. Achille Adonon, Eliane Aïsso et Eric Médéda y tissent un dialogue où les formes, les matières et les symboles deviennent autant de passerelles entre l’intime et le collectif, entre les fractures de l’histoire et la nécessité de se réinventer. Les œuvres réunies ne racontent pas une mémoire figée, mais un corps vivant, mouvant et ouvert. Elles interrogent la responsabilité des artistes face aux traumatismes et aux récits que le temps tente parfois d’assourdir. Ici, le geste artistique se fait éveil, rappel, et surtout acte d’unité. Cette exposition se tient au Musée Karo de la Villa Karo à Grand-Popo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026.

L’exposition « Mémoires vivantes », présentée à la Villa Karo, est un vibrant appel à la mémoire et une plongée sensible au cœur de l’histoire des peuples côtiers, de leurs résistances et de leurs héritages invisibles. Portée par trois artistes majeurs — Achille Adonon, Éliane Aïsso et Éric Médéda —, elle interroge la continuité des gestes, des croyances et des luttes qui ont façonné la région Agoué–Grand-Popo.

Cette exposition ne raconte pas la mémoire : elle la réactive, la réincarne, la rassemble.

Entre hommages aux pêcheurs, évocation de la traite négrière et célébration de l’unité communautaire, les trois artistes tissent un récit sensible où la douleur devient énergie et la mémoire, un acte collectif. Une œuvre commune, signée à six mains, scelle cette volonté de faire de l’art un espace de rassemblement et de reconquête identitaire.

Une mémoire qui respire : regards croisés sur l’histoire

L’exposition prend racine dans un territoire chargé : Grand-Popo, Agoué, et la longue façade atlantique où les vagues semblent encore porter les voix d’hommes et de femmes arrachés à leurs terres. Chaque artiste y projette sa sensibilité propre, tout en répondant aux autres. Chez Achille Adonon, les formes se déploient avec force et densité, comme si la matière cherchait à recomposer ce qui fut brisé. Eliane Aïsso explore avec finesse les liens entre corps et territoire, entre traces visibles et invisibles. Eric Médéda, quant à lui, introduit une dimension rituelle puissante, nourrie par le symbolisme des objets et par l’ancrage profond à sa communauté.

Leur langage plastique converge vers une conviction partagée : la mémoire n’est pas un fardeau mais une source d’énergie, un foyer à partir duquel penser le futur.

L’installation et œuvres proposées résonnent comme des fragments de vies, de trajectoires brisées ou de gestes ancestraux encore vivants. La matérialité des pièces (bois, fibres, pigments naturels,...) ancre le visiteur dans une esthétique où l’hommage se confond avec la résistance. Éric Médéda rappelle que cette exposition est avant tout une mémoire collective. Il cite Cheikh Anta Diop pour mieux situer l’enjeu : « La vraie tragédie du Noir n’est pas d’avoir été esclave, mais d’avoir oublié ce qu’il a été avant l’esclavage. »

En cela, l’exposition réaffirme que la mémoire est un outil de construction, non de résignation. Avant l’esclavage, les peuples côtiers étaient unis. Aujourd’hui encore, les pêcheurs tirent ensemble le même filet, comme un rappel silencieux de cette cohésion originelle.

« Mémoires vivantes » réussit ainsi à transformer la Villa Karo en un espace de transmission, où l’art invite à un retour à la source, à une réappropriation de soi, à une renaissance communautaire. Un espace où les trois artistes offre une oeuvre unique aux visiteurs.

Œuvre à six mains : quand trois voix deviennent une

Parmi les œuvres exposées, l’une retient particulièrement l’attention : elle porte la signature des trois artistes. Cette création à six mains constitue le cœur battant de l’exposition. Il s’agit de l’installation ‘’Mémoire collective”. Ici, Adonon, Aïsso et Médéda refusent la fragmentation identitaire pour affirmer une démarche commune.

Cette pièce incarne ce que Médéda appelle « le jeu de l’unicité » : la capacité à unir les forces, les imaginaires et les mémoires pour déplacer les lignes et reconstruire le sens. La matière y est hybride, les techniques se répondent, et les intentions se superposent sans jamais s’annuler. L’œuvre apparaît comme un pacte artistique, un engagement partagé face à l’histoire.

Elle montre aussi que la mémoire ne peut être l’affaire d’un seul regard : pour devenir vivante, elle doit être collective, plurielle, dialoguée. La signature conjointe devient alors un geste politique autant qu’artistique : une profession de foi. Elle met en scène ce que l’exposition affirme tout entière : la mémoire n’est jamais individuelle, elle est un faisceau d’expériences, de douleurs, de résistances et de transmissions.

Dans sa description, Médéda revient sur la particularité de l’œuvre. Il s’agit de « cette mémoire collective… Quand vous voyez les petits bateaux qui sont installés, c’est pour rendre hommage à la zone. Nous sommes dans une zone de pêcheurs et hommage à ces hommes qui ont compris le jeu de l’unicité : rester ensemble pour un même objectif, pour sortir le poisson, pour en vivre. » Mais au-delà de cet hommage aux braves pêcheurs, les artistes véhiculent un message plus profond. « On rend hommage à cette histoire qui est nôtre, l’esclavage, mais on ne va pas rester qu’à la limite de la douleur. On va au-delà… », a précisé Médéda.

Ainsi, les œuvres ne parlent pas seulement du passé ; elles célèbrent aussi la solidarité comme condition même de survie et de dignité.

Un devoir de mémoire, un appel au futur

« Mémoires vivantes » dépasse largement le cadre de l’exposition contemplative : c’est une œuvre sociale et un acte politique au sens le plus noble du terme. Elle interroge la relation des communautés à leur passé, à leur territoire et à leur devenir, tout en confrontant les spectateurs aux enjeux de mémoire et de transmission. En mettant en lumière des fragments d’histoire souvent tus — la traite négrière, la vie des pêcheurs, la résistance des populations côtières — l’exposition incite à réfléchir sur les continuités et ruptures qui façonnent notre présent.

Elle rappelle avec force aux jeunes générations, comme le souligne Eric Médéda, que la mémoire est collective et vivante. Les artistes insistent : « Avant l’esclavage, nous avons été des hommes libres et valides. Nous sommes ces hommes et nous continuons de l’être pour le développement de l’Afrique. » Plus qu’un rappel historique, ces mots sont un appel à la responsabilité citoyenne et à l’action : connaître le passé pour agir sur le présent, réaffirmer l’unité et bâtir l’avenir sur les fondations de la dignité et de la solidarité.

En somme, l’exposition transforme le souvenir en moteur, l’histoire en enseignement et l’art en instrument de cohésion sociale et de projection vers le futur. C’est une exposition sensible, profonde et nécessaire. Elle rend hommage à ceux qui ont tiré leurs vies de la mer, à ceux que l’histoire a emportés et à ceux qui continuent d’ériger la solidarité comme fondement de l’existence. Elle rappelle, enfin, que la mémoire n’est pas un recueil figé mais un mouvement, un appel, un travail de transmission. Cette exposition est une invitation à se souvenir, à se rassembler et à redevenir ensemble, comme ces pêcheurs tirant le même filet, les artisans du devenir commun.

Cokou Romain AHLINVI

15 décembre 2025 par