Meiway au Bénin pour Vodun Days 2026

L’artiste Meiway est arrivé à Cotonou ce mercredi 8 janvier 2026, dans le cadre des Vodun Days à Ouidah.

L’artiste ivoirien, créateur du mythique Zoblazo est à Cotonou. L’auteur de "Les génie vous parlent" fait partie des vedettes programmées pour le concert de ce jeudi sur la plage de Ouidah. Ce sera une communion, une rencontre entre une légende vivante de la musique africaine et une terre chargée d’histoire, de culture et de spiritualité. Le public est attendu nombreux pour ce moment exceptionnel.

A.A.A

8 janvier 2026 par ,