Médecins Sans Frontières au Bénin : bilan 2025 et perspectives pour 2026

Le jeudi 27 novembre 2025, Médecins Sans Frontières (MSF) a organisé son café de presse annuel à Cotonou, réunissant journalistes et web-activistes béninois pour présenter les réalisations majeures de l’année écoulée et les ambitions pour 2026. La présentation des projets a été assurée par Angela Brucato, Coordinatrice Pays, accompagnée de Dr David Kidinda, Coordinateur Médical, Aissami Abdou, Coordinateur des Opérations et Nahini Rogatien Mante, Chef de Mission Support.

MSF a intensifié ses efforts pour répondre aux besoins sanitaires dans les zones les plus vulnérables du Bénin. Parmi les actions phares :

– Assistance médicale à 4 000 personnes déplacées à Tanongou, dans l’Atacora.

– 1 115 consultations gratuites réalisées grâce aux cliniques mobiles.

– 20 000 patients pris en charge pour le paludisme, notamment des femmes enceintes et des enfants.

– 1 500 enfants traités pour malnutrition aiguë sévère.

– Dans le Couffo :

- 12 500 consultations prénatales

- 4 000 accouchements

- 1 400 consultations postnatales

- 1 900 consultations de contraception

- 111 soins d’avortement sécurisé

- 50 survivantes de violences sexuelles accompagnées

Des travaux d’amélioration des infrastructures ont également été réalisés, notamment l’extension de la maternité de Klouékanmè et la réhabilitation des centres de santé de Djotto et Doko.

Aissami Abdou, Coordinateur des Opérations, a souligné l’importance de renforcer les capacités locales dans les communes de Tanguiéta, Matéri et Cobly, confrontées à des crises récurrentes.

Dans le Couffo, MSF poursuit son appui aux soins de santé sexuelle et reproductive depuis 2022, en collaboration avec des femmes volontaires et des jeunes engagés dans la promotion de la santé.

Angela Brucato a annoncé que MSF prévoit en 2026 de :

– Digitaliser la promotion de la santé pour une meilleure efficacité.

– Améliorer l’accès aux soins pour les survivantes de violences sexuelles et renforcer les services de planification familiale dans le Couffo.

– Former le personnel de première ligne du Ministère de la Santé dans les départements de l’Alibori et de l’Atacora, en mettant l’accent sur les soins d’urgence et les interventions chirurgicales pour les blessés graves.

– Poursuivre l’amélioration des services de santé sexuelle et reproductive dans le Couffo, notamment en matière de planification familiale, de soins post-avortement sécurisés et de prise en charge des violences sexuelles.

– Consolider la qualité des soins dans les structures partenaires et renforcer la préparation aux situations d’urgence.

En organisant ce café de presse, MSF souhaite entretenir une relation de proximité avec les médias béninois, acteurs essentiels dans la sensibilisation et la mobilisation autour des enjeux de santé publique. La directrice pays de MSF, Angéla, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à œuvrer aux côtés des autorités sanitaires pour garantir un accès équitable à des soins de qualité, en particulier pour les communautés les plus exposées.

Et pour une communication proactive, Nahini Rogatien Mante a rappelé l’importance de fournir une information fiable aux médias pour lutter contre la désinformation. Ce café de presse s’inscrit dans une démarche de transparence et de collaboration avec les acteurs de l’information.

