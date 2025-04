Me Edgard Yves Monnou a tiré sa révérence

Me Edgard Yves Monnou n’est plus. L’ancien avocat au barreau et ministre des Affaires étrangères du Bénin est décédé ce vendredi 4 avril 2025.

Le barreau du Bénin éploré avec le décès de Me Edgard Yves Monnou, survenu ce vendredi 4 avril 2025. L’ancien ministre des Affaires étrangères a rejoint la demeure éternelle des suites d’une longue maladie. Il était âgé de 72 ans.

Le regretté fut militant de l’ex Parti du renouveau démocratique (PRD). Il a occupé de hautes fonctions dans la République. D’abord, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement du président Nicéphore Soglo, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en France, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et en Turquie.

Passionné de sport, il a également présidé la Fédération béninoise de tennis.

Son âme repose en paix !

