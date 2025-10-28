Me Agbodjo se met à l’écart de la politique pour se consacrer à son cabinet

Me Renaud Agbodjo a rencontré la presse mardi matin, après l’invalidation de la candidature du duo de les Démocrates à la présidentielle d’avril prochain. Serein et apaisé Renaud Agbodjo a d’abord déploré les conditions dans les quelle sa candidature a été posé. Mettant tout sur le compte de l’impreparation et de défaut de disciple de groupe. D’ailleurs il n’en veut pas au député Michel Sodjinou pour la rétractation de son parrainage. Renaud Agbodjo appelle les uns et les autres dépasser les querelles et déceptions. Le point le plus important de sa déclaration face à la presse, est le pique lancé aux candidats retenus, notamment le candidat de la mouvance présidentielle, le ministre d’Etat Romuald WADAGNI qu’il a appelé à la responsabilité une fois élu, et a sauvegardé les acquis de la démocratie béninoise depuis l’historique conférence des forces vives. Après un « coup d’épée qui n’est pas un coup de maître », l’avocat annonce se mettre à l’écart de la politique pour se consacrer à sa famille et à son cabinet

