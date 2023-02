Mbappé fait une demande à Galtier avant le choc

A la veille du grand choc entre le PSG et le Bayern en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé rassure sur son état de santé et lance une demande à son entraineur Christophe Galtier.

Touché au biceps fémoral (l’un des muscles ischio-jambiers) le 1er février dernier et annoncé indisponible durant 3 semaines par le PSG, Kylian Mbappé a repris individuellement dimanche. Il a même participé à toute la séance collective de lundi selon Le Parisien et fait partie du groupe de Galtier pour la réception des munichoix.

Alors que le coach des Rouge et Bleu répète a souligné ne vouloir prendre aucun risque avec l’attaquant français demain, Mbappé, de son côté, veut carrément débuter la rencontre. C’est du moins ce qu’indique le quotidien Le Parisien dans la soirée de ce lundi 13 février.

Reste à voir si Galtier accordera cette faveur au crack parisien.

