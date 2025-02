Mbappé envoie Real Madrid en 8es de finale devant Man City

Suite et fin des barrages de la Ligue des Champions dans la soirée de ce mercredi 19 février 2025. Le géant Manchester City est tombé devant le Real Madrid de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu (3-1 ; 6-3 au cumul).

Au Santiago Bernabéu ce mercredi, le champion d’Europe en titre n’a pas tremblé. Largement dominateur, le Real Madrid a logiquement écrasé Manchester City (3-1) lors du barrage retour de la Ligue des Champions. Vainqueurs (3-2) à l’aller, les Merengue sont ainsi qualifiés pour les 8es de finale.

Dès les premières minutes de la partie, les Madrilènes calmaient les espoirs des Citizens : sur une longue ouverture d’Asencio, Mbappé profitait d’une mauvaise lecture de Dias avant d’ajuster Ederson d’un joli lob (1-0, 4e).

Étouffés, les Sky Blues se montraient incapables de se révolter. À force de subir, City craquait avec un décalage de Rodrygo pour Mbappé, auteur d’un doublé d’une frappe placée après un crochet dévastateur sur Gvardiol (2-0, 34e). Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé s’offrait bel et bien un triplé sur une frappe à l’entrée de la surface (3-0, 61e).

Dans les ultimes minutes, Gonzalez, après un coup-franc de Marmoush sur la barre, sauvait tout de même l’honneur (3-1, 90+2e). Le Real validait ensuite ce large succès pour se qualifier en 8es.

Les résultats de ce mercredi :

Dortmund vs Sporting, 0-0

Real Madrid vs Manchester City, 3-1

PSG vs Brest, 7-0

PSG Eindhoven vs Juventus, 3-1

J.S

20 février 2025 par