Mbappé blessé à 12 jours du Bayern en Ligue des Champions

Soirée sombre pour la pépite française Kylian Mbappé avec le PSG. Le vice-champion du monde 2022 s’est blessé alors que les parisiens étaient en déplacement à Montpellier lors de la 21ème journée de championnat ce mercredi 01 février 2023.

Le PSG avec ses grandes stars sur le terrain à savoir, Lionel Messi et Kylian Mbappé, s’est imposé en maitre face à son hôte. Mais juste que la rencontre est marquée par les sorties précoces sur blessures de l’international français Kylian Mbappé (20e minute) et Sergio Ramos (32e minute). Une grosse mauvaise nouvelle pour le club de la capitale qui se prépare activement pour la réception du Bayern dans le cadre du 8e de finale aller de la Ligue des Champions le 14 février prochain au Parc des Princes.

En conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier, l’entraîneur parisien, a donné des nouvelles de l’attaquant français et du défenseur central espagnol.

"Sergio Ramos, sur son duel aérien, il s’est fait mal aux adducteurs. On pense que ce n’est pas grave. Dans cet enchaînement de matches, Sergio Ramos a préféré sortir et ne pas prendre de risque par rapport à la gêne qu’il a sentie. Pour Kylian Mbappé, sur un des duels, il a pris un coup au genou, derrière le genou, sur le genou et sur le muscle. Est-ce que c’est une contusion ou un hématome ? On ne sait pas encore. Par rapport à l’enchaînement des matches, le joueur ne va pas prendre de risque. Apparemment, ce n’est pas très grave, ni pour l’un ni pour l’autre. On verra bien, ce sont deux joueurs très importants. Sur ce qu’on a vu à la mi-temps, et ce qu’on s’est dit après le match, on il n’y a pas trop d’inquiétude. On verra bien", a expliqué Christophe Galtier.

Josué SOSSOU

2 février 2023 par , ,