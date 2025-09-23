Maximilien Olympio nommé coordonnateur de la cellule juridique

A travers un décret N˚2025-535 du 11 septembre 2025, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a procédé à la nomination du Coordonnateur de la Cellule juridique de la Présidence de la République.

Maximilien Claude Cocou Olympio est nommé Coordonnateur de la Cellule juridique, Conseiller juridique de la Présidence de la République. Le Coordonnateur est magistrat de profession. Il est nommé sur proposition du président de la République.

Maximilien Claude Cocou Olympio fait partie des membres du Conseil d’administration du Centre de Documentation et d’Information juridique. Au sein de ce conseil, il représente la Présidence de la République. Le Magistrat a été aussi à la tête de la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.

