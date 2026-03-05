Maurice Aïwanou, garde rapproché de Talon, inhumé le 14 mars

Maurice Aïwanou, garde rapproché du chef de l’Etat sera inhumé le 14 mars 2026.

Décédé le 10 février 2026 à Cotonou à l’âge de 44 ans, Maurice Aïwanou, membre de la garde rapprochée du président de la République, sera inhumé le samedi 14 mars 2026.

Selon le programme des obsèques, les hommages débuteront vendredi 13 mars 2026 à 19h30 par une veillée de prières et de chants à l’église catholique Saint Jean de Cotonou. La levée du corps aura lieu le lendemain à 06h30 à la morgue « Les Anges » d’Abomey-Calavi.

La dépouille mortelle de l’illustre disparu sera exposée en son domicile à Cocotomey. Une autre exposition est prévue entre 08h00 à 09h00 à Ahogbohouè, dans la Cité de l’Espérance, à la maison familiale. La messe corps présent sera célébrée de 10h00 à 11h30 à l’église catholique Saint Jean de Cotonou.

Au terme de cette célébration eucharistique, le cortège funèbre prendra la direction d’Akodéha, localité située dans la commune de Comé, département du Mono, où l’inhumation est prévue à 13h00.

