Lionel Talon soutient la candidature de Chacus

Plus de doute. Le fils du président de la République ne sera pas candidat à l’élection du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF). Il a décidé de parrainer la candidature du président sortant, Mathurin de Chacus.



A l’instar de Dadjè FC, Loto FC, Avrankou Omnisports, Soleil FC, As Cotonou etc, le président sortant de la FBF, Mathurin de Chacus bénéficie encore d’un autre soutien de taille. Il s’agit de celui du président de "Coton football Club", présidé par le fils du président de la République. Lionel Talon dont la candidature a été suscitée via les réseaux sociaux a décidé de se ranger derrière le président sortant de la FBF. Il l’a fait savoir à travers une correspondance en date du 15 juillet 2022.

L’élection du nouveau comité exécutif de la FBF est prévue pour le 20 août 2022. Mathurin de Chacus, candidat à sa propre succession pourrait se retrouver avec une liste unique.

17 juillet 2022 par ,