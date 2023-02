Mathias DEGUENON : « L’équipe est prête »

Le sélectionneur des Guépards juniors du Bénin était en conférence ce lundi 20 février avant l’entrée en lice du Bénin demain en la CAN U20 en Egypte.

Tel la tradition l’exige à la veille des matchs, Mathias DEGUENON s’est entretenu, lors d’une conférence de presse pour faire le bilan de la préparation de son équipe des Guépards juniors avant leur entrée en lice.

« Depuis Octobre, on a commencé notre préparation au pays. Ensuite on a eu la chance de jouer deux matches amicaux au Caire face à L’Égypte U20. Nous étions après en Afrique du Sud où nous avons livré des matches amicaux. On a terminé notre préparation au Maroc » a-t-il confié.

Il continue pour affirmer que son équipe est prête pour le chalenge. « L’équipe est suffisamment aguerrie, elle est prête pour aborder la compétition. Tous les adversaires s’équivalent mais de notre côté, nous venons très confiants. Nous venons jouer crânement notre chance » a ajouté Mathias DEGUENON.

Le Bénin joue la Zambie ce mardi 21 Février à Alexandrie à 18h GMT (19h heure béninoise).

J.S

20 février 2023 par