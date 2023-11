Match nul entre anciens élèves du CEMG Aupiais et Osterholz-Kohlstadt

Dans le cadre de ses activités sportives et culturelles, l’équipe de football de l’Association des anciens élèves du Collège Père Aupiais (promotion 1980-1990) a livré un match amical international avec une équipe allemande d’Osterholz-Kohlstadt dans la soirée de ce mercredi 15 novembre 2023. 1 but partout, c’est le score final de la rencontre qui a eu pour cadre, les installations sportives Élite sports et loisirs de Godomey.

Les anciens élèves du collège Père Aupiais de Cotonou ont reçu vendredi 10 novembre 2023, une délégation de l’équipe allemande d’Osterholz-Kohlstadt, composée de 13 joueurs et de 4 membres du staff. La présence de la délégation allemande et des membres de l’encadrement technique sur le territoire béninois, s’inscrit dans le cadre des activités sportives et culturelles de l’association des anciens élèves du Collège d’enseignement général ( CEMG) Père Aupiais.

Après les séances d’entrainement et de mise en condition, un match de football a opposé les deux équipes dans la soirée de ce mercredi 15 novembre 2023 (19h à 21h), sur les installations sportives Élite sports et loisirs de Godomey. Au terme de cette rencontre amicale internationale, les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 01 but partout.

