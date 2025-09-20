samedi, 20 septembre 2025 -

Premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF

Match nul entre Dadjè FC et Al Ahli SC de Tripoli




L’équipe de Dadjè FC, champion en titre du Bénin et Al Ahli SC de Tripoli (Libye) se sont neutralisés ce vendredi 19 septembre 2025, par un score nul et vierge de zéro but partout lors du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football.

Belle entame pour Dadjè FC, qui tient en échec Al Ahli SC de Tripoli en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Au stade de Kégué à Lomé ce vendredi 19 septembre 2025, les deux équipes se sont séparées dos à dos sur un score nul et vierge de zéro but partout. Le club d’Aplahoué a affiché au cours de la rencontre, une solidité défensive remarquable qui a permis d’enrayer les velléités de l’équipe adverse. Toutefois, quelques assauts des Béninois sur le camp de Al Ahli SC de Tripoli aurait pu faire mouche, mais faute d’efficacité, les joueurs béninois sont passé à côté des but libyens.
Le match retour est prévu pour le 28 septembre prochain à Tripoli à 19h, heure de Cotonou. Une victoire permettra à l’équipe de Dadjè FC de passer au second tour de cette compétition.

F. A. A.

20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




