Maroc, partenaire stratégique de l’UE

New Europe Global a publié ce 4 mars 2023 un article intitulé "Le Maroc est la clé de la politique de voisinage de l’UE". Ce constat est fait après la visite au Maroc, il y a

quelques semaines, du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, et du Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Oliver Varhelyi, tout récemment à Rabat, où il a rencontré Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères.

La dernière visite du Commissaire européen à l’élargissement et à la politique de voisinage, Oliver Varhelyi, vient couronner une série de rencontres bilatérales au sommet visant à consolider la place du Maroc comme partenaire stratégique de l’Union Européenne (UE).

Le Royaume du Maroc avec ses 37 millions d’habitants est l’un des meilleurs interlocuteurs de l’UE en Méditerranée occidentale.

C’est dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique que Bruxelles a décrété une "politique de voisinage" visant à rapprocher politiquement et économiquement l’UE et ses voisins de l’est et du sud.

Sur le plan diplomatique, Rabat a reçu des visites de haut niveau, notamment de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Ces rencontres au sommet ont permis de renforcer les relations UE-Maroc, mais aussi contribué à l’approfondissement de la coopération bilatérale.

Ces dernières années, l’UE a intensifier le renforcement de ses liens avec les pays du sud de la Méditerranée, dont le Maroc.

Le Royaume s’est positionné en Afrique du nord comme une oasis incontestable de stabilité sociale et économique par rapport à ses voisins qui étaient en proie aux révolutions du printemps arabe il y a quelques années.

La position du Maroc au sein de l’Union africaine fait de lui sur les plans géographique, politique et économique, un trait d’union essentiel entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et comme l’a si bien dit Frans Timmermans,

Vice-président de la Commission européenne, le Maroc doit être considéré, en particulier en ce qui concerne son flanc sud, comme une nation indispensable dans la politique de voisinage de l’UE.

Un message adressé aux décideurs de Bruxelles.

5 mars 2023 par