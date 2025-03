Marius CODJO BLIGUI remporte le premier prix

La compétition La Grande Dictée de la Francophonie, édition 2025 s’est tenue ce mercredi 19 mars au Campus Numérique Francophone de Cotonou, dans le cadre des célébrations de la Journée Internationale de la Francophonie. Ce concours numérique a rassemblé une douzaine de candidats, venus tester leur maîtrise de la langue française.

Le directeur du Bureau national de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Fawaz Taïrou, a exhorté les participants au « courage » et à la « concentration ». La Dictée numérique fait partie de la série d’activités prévues dans le cadre de la Journée internationale célébrée le 20 mars, selon le directeur qui a rappelé les différents bras techniques de l’AUF. A l’attention des candidats, il précise que la compétition se fera sur la plateforme numérique développée par TV5 Monde.

Sous les encouragements du directeur, les participants ont pris place devant leurs ordinateurs pour la dictée, qui revient sur les fondements de la ‘’Déclaration universelle des droits de l’Homme’’ et les circonstances de son adoption.

Les candidats ont transcrit les mots entendus grâce à la plateforme.

Au terme de la compétition, c’est Marius CODJO BLIGUI, étudiant en fin de cycle en Lettres modernes , qui a remporté le premier prix, avec le moins de fautes.

« C’est un défi pour moi, non seulement de sortir premier d’un concours, mais aussi de maintenir la barre haute », a déclaré Marius, qui a exprimé sa joie après sa victoire. Il a ajouté que cette expérience numérique était l’occasion de découvrir de nouvelles fonctionnalités et de se challenger davantage. Marius a remporté un trophée et un bon de 30 000 FCFA, destiné à l’achat de livres à la librairie.

Pour Marius, ce prix est une invitation à continuer à lire et à maintenir son engagement pour l’excellence.

Les 2è et 3è candidats qui ont fait moins de fautes sont repartis chacun avec des bons. Il s’agit de Carmel Modjuba KOCHONI de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et de l’étudiante Julienne ADJIGNON de l’UAC.

En plus du prix, le deuxième a reçu un trophée.

