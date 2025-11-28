Mariam Chabi Talata reçue par le président Diomaye Faye du Sénégal

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou
28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers et les riverains que les travaux de réhabilitation de la voie et de réalisation de la section du collecteur « L » (…)
Lire la suite
Coopération policière internationale
28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le directeur Général de la Police Républicaine, Contrôleur Général de Police Brice Allowanou a pris part du 24 au 27 novembre 2025 à la 93ᵉ Assemblée Générale d’INTERPOL à (…)
Lire la suite
Concours de recrutement de 715 élèves agent de Police
28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La date de clôture du dépôt des dossiers dans le cadre du concours de recrutement de 715 élèves agent de Police est prorogée jusqu’au 05 décembre 2025.
Pour renforcer (…)
Lire la suite
Ordres nationaux du Bénin
28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Plus de 4600 personnalités béninoises sont inscrites au tableau de concours triennal 2026-2028 d’admission ou de promotion dans les ordres nationaux du Bénin. Selon le (…)
Lire la suite
CAN 2025
28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Confédération Africaine de Football (CAF) a sélectionné 28 arbitres centraux, 14 arbitres VAR et 31 arbitres assistants pour le tournoi pour la Coupe d’Afrique des (…)
Lire la suite
Audience à la présidence du Sénégal
28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a été reçu ce jeudi 27 novembre 2025, par le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Les préparatifs de la (…)
Lire la suite
Partenariat avec See at Sea Consulting
28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Hervé Abimbola, a reçu, mercredi 26 novembre 2025 à Cotonou, une délégation de la société See at (…)
Lire la suite
28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Lire la suite
28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon entend réaliser dans le cadre du (…)
Lire la suite
27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le budget 2026 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la (…)
Lire la suite
27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de (…)
Lire la suite
27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le budget du Ministère des Affaires étrangères pour 2026 est fixé à (…)
Lire la suite
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’Ecole nationale des officiers de Toffo est désormais dirigée par le (…)
Lire la suite
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La présidente de la Cour des comptes, Ismath Bio Tchané, a exposé à la (…)
Lire la suite
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou a défendu un (…)
Lire la suite
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Présidente de la Haute Cour de Justice du Bénin, Professeure Dandi (…)
Lire la suite
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, (…)
Lire la suite