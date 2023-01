Marchés, débits de boissons et autres lieux publics interdits d’ouverture

En raison du scrutin législatif du dimanche 08 janvier 2023, la tenue des marchés et des manifestations publiques est interdite sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique à travers un communiqué en date du vendredi 06 janvier 2023 a informé le public.

Dimanche 08 janvier 2023, jour du scrutin, la tenue des marchés et des manifestations publiques est interdite sur toute l’étendue du territoire national de 06h à 20 h. De même, l’ouverture des débits de boissons et autres établissements assimilés est interdite le même jour de 06h à 20h. Les frontières terrestres du Bénin avec les pays limitrophes sont fermées du dimanche 08 au lundi 09 janvier 2023 à 06h. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique à travers un communiqué a informé le public et invité la population à se conformer à ces mesures afin que le scrutin du dimanche 08 janvier 2023 se déroule dans le calme, l’ordre et la discipline.

Le directeur général de la police républicaine, les préfets des départements et les maires des communes sont invités chacun en ce qui le concerne, à prendre les dispositions nécessaires au respect desdites mesures, précise le communiqué signé de Abasse OLOSSOUMARE, directeur de cabinet.

F. A. A.

