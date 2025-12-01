Marchands et usagers apprécient la propreté du marché Houndjro

Le gouvernement béninois a lancé depuis plusieurs mois un vaste programme d’ouverture de nouvelles infrastructures marchandes à travers le pays. Dans cette dynamique, le marché moderne de Houndjro, situé à Abomey, a été officiellement inauguré le samedi 29 novembre dernier. Depuis son ouverture, il séduit marchands et usagers par sa propreté, sa bonne organisation et le cadre harmonieux qu’il offre au quotidien.

Le marché moderne de Houndjro s’impose comme une référence en matière d’infrastructures marchandes propres et bien organisées à Abomey. Dès l’entrée, le visiteur est frappé par l’ordre et l’hygiène qui y règnent. Tout est mis en œuvre pour offrir aux usagers un cadre agréable et sain. C’est le résultat d’une gestion quotidienne rigoureuse du site.

L’entretien du marché est assuré par l’entreprise ATALYS. Spécialisée dans le nettoyage, elle mobilise chaque jour ses agents pour maintenir la propreté des lieux. Leur présence constante contribue à garantir un haut niveau d’hygiène, essentiel dans le nouveau marché moderne de Houndjro. Ces efforts, particulièrement appréciés, participent à la préservation de la santé publique et à l’amélioration de la qualité de vie urbaine.

Les marchands eux-mêmes se réjouissent d’exercer leurs activités dans ces conditions. « Le marché est propre et quand les clients viennent, ils ne sont pas pressés de partir. On ne peut pas comparer à là où on était. Chacun jetait ses ordures où il veut », souligne dame Odette, vendeuse de fruits depuis plus de 10 ans. Selon elle, le marché de Houndjro garde sa propreté depuis son ouverture. « C’est bon pour nous et les clients aussi », a-t-elle ajouté.

Pour dame Léonie, les agents d’entretien font bien leur travail. « Ils viennent chaque jour nettoyer les lieux. Nous aussi, nous sommes tenus de maintenir nos étals propres », indique la revendeuse de produits divers.

La discipline instaurée incite également les usagers à améliorer leurs comportements en matière de gestion des déchets. « Tu ne peux pas venir dans ce marché et jeter les ordures au sol parce que c’est bien propre par ici. Honnêtement, je suis impressionnée. Les coins sont entretenus. Cela donne envie de revenir faire ses courses », confie Viviane Nounagnon, usagère du marché Houndjro.

Selon Julien Fernando, ces efforts doivent continuer pour maintenir la propreté au sein du marché. « Il ne faut pas s’arrêter quelques temps après. Nous voulons toujours voir ce lieu propre. C’est avant tout une question de santé », indique ce client.

Akpédjé Ayosso

1er décembre 2025 par ,