lundi, 1er décembre 2025 -

5872 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Nouveaux marchés modernes au Bénin

Marchands et usagers apprécient la propreté du marché Houndjro




Le gouvernement béninois a lancé depuis plusieurs mois un vaste programme d’ouverture de nouvelles infrastructures marchandes à travers le pays. Dans cette dynamique, le marché moderne de Houndjro, situé à Abomey, a été officiellement inauguré le samedi 29 novembre dernier. Depuis son ouverture, il séduit marchands et usagers par sa propreté, sa bonne organisation et le cadre harmonieux qu’il offre au quotidien.

Le marché moderne de Houndjro s’impose comme une référence en matière d’infrastructures marchandes propres et bien organisées à Abomey. Dès l’entrée, le visiteur est frappé par l’ordre et l’hygiène qui y règnent. Tout est mis en œuvre pour offrir aux usagers un cadre agréable et sain. C’est le résultat d’une gestion quotidienne rigoureuse du site.

L’entretien du marché est assuré par l’entreprise ATALYS. Spécialisée dans le nettoyage, elle mobilise chaque jour ses agents pour maintenir la propreté des lieux. Leur présence constante contribue à garantir un haut niveau d’hygiène, essentiel dans le nouveau marché moderne de Houndjro. Ces efforts, particulièrement appréciés, participent à la préservation de la santé publique et à l’amélioration de la qualité de vie urbaine.

Les marchands eux-mêmes se réjouissent d’exercer leurs activités dans ces conditions. « Le marché est propre et quand les clients viennent, ils ne sont pas pressés de partir. On ne peut pas comparer à là où on était. Chacun jetait ses ordures où il veut », souligne dame Odette, vendeuse de fruits depuis plus de 10 ans. Selon elle, le marché de Houndjro garde sa propreté depuis son ouverture. « C’est bon pour nous et les clients aussi », a-t-elle ajouté.

Pour dame Léonie, les agents d’entretien font bien leur travail. « Ils viennent chaque jour nettoyer les lieux. Nous aussi, nous sommes tenus de maintenir nos étals propres », indique la revendeuse de produits divers.

La discipline instaurée incite également les usagers à améliorer leurs comportements en matière de gestion des déchets. « Tu ne peux pas venir dans ce marché et jeter les ordures au sol parce que c’est bien propre par ici. Honnêtement, je suis impressionnée. Les coins sont entretenus. Cela donne envie de revenir faire ses courses », confie Viviane Nounagnon, usagère du marché Houndjro.

Selon Julien Fernando, ces efforts doivent continuer pour maintenir la propreté au sein du marché. « Il ne faut pas s’arrêter quelques temps après. Nous voulons toujours voir ce lieu propre. C’est avant tout une question de santé », indique ce client.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Zazu lève 1 M$ pour bâtir la 1ère banque panafricaine dédiée aux PME


1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La fintech panafricaine Zazu annonce une levée de fonds pré-seed de 1 (…)
Lire la suite

Plus de 1700 étals et boutiques ouverts au marché Houndjro


30 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le nouveau marché moderne de Houndjro à Abomey, a officiellement ouvert (…)
Lire la suite

835 millions de FCFA pour la CBDH


30 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) (…)
Lire la suite

18,26 milliards FCFA pour les Affaires étrangères


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget du Ministère des Affaires étrangères pour 2026 est fixé à (…)
Lire la suite

4,86 milliards FCFA pour la Cour des comptes en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La présidente de la Cour des comptes, Ismath Bio Tchané, a exposé à la (…)
Lire la suite

4,31 milliards FCFA pour la Cour suprême


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou a défendu un (…)
Lire la suite

La HAAC sollicite 3,46 milliards FCFA pour ses actions en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la (…)
Lire la suite

La PRMP de Dangbo exclue pour 5 ans pour manquements


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de (…)
Lire la suite

311 milliards FCFA pour les Enseignements Secondaire et Technique


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grandes lignes des secteurs des Enseignements Secondaire, Technique (…)
Lire la suite

La GDIZ au cœur des nouvelles opportunités d’approvisionnement en Afrique


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a abrité du 13 au 14 (…)
Lire la suite

Talon nomme la Dg CDC Bénin et le VP CCI Bénin au CA du Port


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) du Port Autonome (…)
Lire la suite

Le Prix Nobel James Robinson à Cotonou pour les JSEB 2025


24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024, (…)
Lire la suite

8,6 milliards FCFA pour le ministère du Développement


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de (…)
Lire la suite

Voici les nouvelles mesures fiscales au titre de l’année 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le projet de loi de finances gestion 2026 a été présenté à la (…)
Lire la suite

Le projet du budget 2026 en hausse de 6,6 %


23 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grands axes du projet de loi de finances gestion 2026 ont été (…)
Lire la suite

La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du (…)
Lire la suite

FCBE, premier parti à déposer son dossier pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé son dossier de (…)
Lire la suite

Dates de déménagement de Dantokpa et d’ouverture de nouveaux marchés


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le déménagement des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires