Marchands et usagers apprécient la propreté du marché Ganhi

Le gouvernement béninois a procédé depuis quelques mois à l’ouverture de plusieurs infrastructures marchandes dont celle de Ganhi à Cotonou. Ce nouveau marché de Ganhi offre un environnement propre, organisé et accueillant, tant pour les marchands que pour les clients.

Le marché moderne de Ganhi s’impose comme une référence en matière d’infrastructures marchandes propres et bien organisées à Cotonou. Dès l’entrée, le visiteur est frappé par l’ordre et l’hygiène dans ce marché. Tout est mis en œuvre pour offrir aux usagers un cadre agréable et sain. C’est le résultat d’une gestion quotidienne du site.

L’entretien du marché est assuré par l’entreprise ATALYS. Spécialisée dans le nettoyage, elle mobilise chaque jour ses agents pour assurer la propreté des lieux. Leur présence constante contribue à maintenir un haut niveau de propreté, essentiel dans le nouveau marché moderne de Ganhi. Ces efforts sont d’autant plus importants qu’ils participent à la préservation de la santé publique et à l’amélioration de la qualité de vie urbaine.

Les marchands eux-mêmes se réjouissent d’exercer leurs activités dans ces conditions.« Le marché est propre et quand les clients viennent, ils ne sont pas pressés de partir. On ne peut pas comparer à là où on était. Chacun jetait ses ordures où il veut », a souligné dame Odette, vendeuse de fruits depuis plus de 10 ans à Ganhi. Selon elle, le marché de Ganhi garde sa propreté depuis son ouverture. « C’est bon pour nous et les clients aussi », a-t-elle ajouté.

Pour dame Léonie, les agents d’entretien font bien leur travail. « Ils viennent chaque jour nettoyer les lieux. Nous aussi, nous sommes tenus de maintenir nos étals propres » , a indiqué la revendeuse de produits divers.

La discipline instaurée incite aussi les usagers du marché à adopter de meilleurs comportements en matière de gestion des déchets. « Tu ne peux pas venir dans ce marché et jeter les ordures au sol parce que c’est bien propre par ici. Honnêtement, je suis impressionnée. Je viens chaque semaine et je remarque que les coins sont entretenus. Cela donne envie de revenir faire ses courses » , a confié Viviane Nounagnon, usager du marché Ganhi.

Selon Julien Fernando, ces efforts doivent continuer pour maintenir la propreté au sein du marché de Ganhi. « Il ne faut pas s’arrêter là après quelques mois. Nous voulons toujours voir ce lieu propre. C’est avant tout une question de santé », a indiqué ce client.

Akpédjé Ayosso

6 mai 2025 par