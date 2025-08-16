samedi, 16 août 2025 -

Jeux mondiaux de Petanque Chengdu 2025

Marcel Gbetable remporte l’or au tir de précision




Deux ans après son sacre mondial en doublette mixte à Cotonou, Marcel Gbetable vient une fois encore d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de Pétanque au Bénin, remportant l’or au tir de précision face à l’Italien, lors des Jeux mondiaux de Chengdu en Chine.

Marcel Gbetable, champion béninois de pétanque confirme sa suprématie aux Jeux mondiaux de Chengdu, et décroche la médaille d’or au tir de précision. Face à son challenger italien, il s’est imposé avec un score de 29 – 25, témoignant ainsi de sa capacité de maîtrise de jeu lors des moments décisifs.
Ce résultat, au-delà d’une performance personnelle, fait rayonner le Bénin à l’international, et confirme la présence de jeunes talents capables de porter haut les couleurs nationales à de grands rendez-vous sportifs.

F. A. A.

16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




