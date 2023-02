Maram Kaire, 1er astronome noir dont un astéroïde porte le nom

L’Union astronomique internationale honore Maram Kaire, un astronome sénégalais très connu pour sa passion à faire rayonner la discipline. Un astéroïde du système solaire porte désormais son nom.

Maram Kaire, président de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (ASPA) a désormais son nom gravé pour l’éternité dans le système solaire. L’astéroïde découvert en 1998 par l’astronome français Alain Maury porte désormais son nom. Numéroté « 35462 1998 DW 23 » depuis sa découverte, cette astéroïde est désormais nommée Maram Kaire. La décision a été prise par l’Union astronomique internationale. Le président de l’ASPA devient ainsi le premier africain dont un astéroïde porte le nom.

L’astéroïde ‘’ Maram Kaire’’ selon une publication de RFI, est « un objet sombre, invisible à l’œil nu ». « Il fait partie de la ceinture principale des corps célestes gravitant autour du Soleil, entre les planètes Mars et Jupiter, et « effectue un tour complet du Soleil en 4,36 années terrestres », rapporte le média français.

Informé de cette distinction, le président sénégalais a félicité l’homme qui honore son pays. « Un astéroïde du Système Solaire porte désormais le nom de l’astronome sénégalais Maram KAIRE. Je veux dire, ici, toute la fierté du Sénégal et le félicite pour cette belle distinction qui, tout en l’immortalisant, sublime sa passion et son engagement pour l’astronomie », a tweeté Macky Sall.

L’astronome distingué est âgé de 42 ans. Il a mené récemment deux missions pour la Nasa dans son pays.

