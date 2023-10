Mané rachète le club de National 2 Bourges Foot 18

Le bruit se faisait depuis la soirée du mardi 24 Octobre dernier. Mais la nouvelle a été officiellement confirmée ce mercredi. Sadio Mané a bien effectivement racheté Bourges Foot 18, club de National 2 en France.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse que le club a officialisé la nouvelle ce mercredi 25 Octobre 2023. « Je vous confirme l’arrivée officielle de Sadio Mané en tant que partenaire du Bourges Foot 18. Je tiens à lui adresser mes salutations les plus chaleureuses. C’est une arrivée officielle en présence de Cheikh Sylla, président du club. Sadio Mané a des valeurs humanistes, il a une proximité et il a une volonté d’avoir un projet social », a affirmé le maire de la ville. Il a aussi expliqué que les premiers contacts avec le Sénégalais avaient eu lieu en octobre 2020 (la première lettre d’intention officielle le 15 août 2023).

Le maire de Bourges en a profité pour laisser la parole à Sadio Mané, présent dans cette conférence de presse par visio. La star d’Al Nassr a exprimé toute sa fierté de se lancer dans ce projet. « C’est un grand plaisir d’accompagner le projet de mon ami Cheikh Sylla. On discute depuis 3 ans. On va travailler ensemble pour développer et structurer le club et le professionnaliser. Le défi sera énorme, mais la population sera concernée et on y arrivera. Le maire et le président m’ont convaincu avec la volonté d’atteindre les objectifs immédiats. »

Bien que footballeur, Sadio Mané est maintenant actionnaire pour Bourges Foot 18.

