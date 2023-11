Manchester United proche de l’élimination après le nul à Galatasaray

C’est la fin de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Accrochés en Turquie sur la pelouse de Galatasaray, les Red Devils de Manchester United sont proches de l’élimination.

On a eu droit à de beaux spectacles ce mercredi soir alors que se disputaient les derniers match de la 5e journée de la phase de groupes de la C1.

En début de soirée, il y a eu le nul spectaculaire entre Galatasaray et Manchester United 3-3 et la victoire renversante du PSV Eindhoven contre Séville (3-2). A la 5e journée Manchester United compte 4 points et dernier du groupe. Lors de la 6e journée il sera face au Bayern. Un match qui sera compliqué pour les Red Devils.

De son côté, dépassé dans le jeu, Lens, club français, a subi un récital de la part d’Arsenal (0-6) à l’Emirates avec cinq buteurs différents.

Autre rencontre, le Real Madrid sans Vinicius, mais avec Rodrygo et Bellingham a encore triomphé de Naples (4-2) dans le groupe C. Braga et l’Union Berlin qui sont dans la même poule que le Real Madrid, ont fait nul (1-1).

Voici les résultats de la soirée de mercredi :



Groupe A : Galatasaray 3-3 Manchester United, Bayern Munich 0-0 Copenhague

Groupe B : FC Séville 2-3 PSV Eindhoven, Arsenal 6-0 LENS

Groupe C : Real Madrid 4-2 Naples, Braga 1-1 Union Berlin

Groupe D : Benfica 3-3 Inter Milan, Real Sociedad 0-0 RB Salzbourg.

J.S

30 novembre 2023 par ,