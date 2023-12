Manchester United éliminé, Naples assure sa qualification

C’est la grande crise à Manchester United. De nouveau battu par le Bayern ce mardi 12 décembre 2023, les Red Devils sont éliminés de la course en Ligue des Champions et ne prendront part à aucune autre compétition UEFA cette saison.



Manchester United s’est retrouvé dernier de sa poule et donc, éliminé de toute compétition européenne. Face à un Bayern Munich déjà qualifié, les Red Devils ont encore chuté à domicile (0-1) avec un but de Kingsley Coman (71e). Copenhague, de son côté, réalise un coup incroyable en se qualifiant à la deuxième place de ce groupe, à la faveur d’un court succès contre Galatasaray (1-0) avec un but décisif de l’ancien Bordelais Lerager.

De son côté, Naples n’a pas loupé son rendez-vous en s’imposant dans la finale contre Braga (2-0) avec des buts de Saalci contre son camp et de Osimhen. Naples finit ainsi deuxième de son groupe derrière le Real Madrid et se qualifie pour les 8es de finale de la C1.

Tous les résultats des matchs joués ce mardi :

Groupe A : Manchester United 0-1 Bayern Munich, Copenhague 1-0 Galatasaray

Groupe B : RC LENS 2-1 Séville, PSV Eindhoven 1-1 Arsenal

Groupe C : Union Berlin 2-3 Real Madrid, Naples 2-0 Braga

Groupe D : Inter Milan 0-0 Real Sociedad, RB Salzbourg 1-3 Benfica

J.S

