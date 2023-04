Manchester United écrase Bayern à Etihad Stadium

Le choc de la soirée de ce mardi 11 Avril entre Manchester City et Bayern Munich lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses.

A Etihad Stadium ce mardi, ce sont les Sky Blues qui ont pris une bonne option sur la qualification en demi-finale. Quasi dominateurs durant toute la rencontre, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 3-0 à domicile.

Le premier but de City venait de Rodri. Ceci, après un bon contrôle orienté. L’Espagnol décoche une superbe frappe du gauche qui termine sa course dans la lucarne d’Ederson à la 27e.

Les Mancuniens feront finalement le break à 20 minutes du terme grâce à Bernardo Silva qui le marque de la tête.

Et pour enfoncer le clou, sept minutes plus tard, Erling Haaland profite d’une remise de la tête de John Stones pour y aller lui aussi de son but, son 11e de la saison en Ligue des Champions.

Avec cette victoire, les Sky Blues prennent une sérieuse option pour les demi finales de la C1.

Le match retour aura lieu dans une semaine à Munich.

J.S

12 avril 2023 par